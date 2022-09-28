“Більше ніяких російських туристів і транзитників”: популярна у росіян Фінляндія зробила нову заяву

Нову заяву вкотре зробила влада популярної у російських туристів Фінляндії, згідно з якою країна має намір ще більше обмежити в’їзд російських туристів ів та «транзитників» на свою територію, т.к. вона реєструє велику кількість тих, хто прибуває. Для цього пропонується заборона в’їзду туристів з шенгеном, виданим як фінською владою, так і владою інших держав.

Ще минулого тижня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що всім росіянам, які мають діючу туристичну візу, буде заборонено в’їзд до Фінляндії, щоб використовувати її як транзитну зону з подальшим доступом до Європи. За інформацією національної громадської телерадіокомпанії Фінляндії Yle, фінська влада вирішила вжити таких заходів, т.к. вважали, що репутація країни постраждала через відкриті для росіян кордони. Нагадаємо, лише за 2 дні після заборони на в’їзд, запровадженої країнами Балтії, приблизно 6.500 громадян РФ в’їхали до Фінляндії.

У відеоконференції з Нью-Йорка Хаавісто заявив, що всіх перетинів кордону з туристичною метою через наземний фінський кордон буде заборонено. Тим не менш, було зазначено, що країна, як і раніше, залишатиметься відкритою для деяких категорій мандрівників. Відповідно до нової політики, яка нині перебуває в стадії підготовки, обмеження поширюватимуться і на тих, хто має на руках шенгенські візи, видані іншими державами, а не лише на тих, хто має візу, видану фінською владою.

Крім того, міністр зазначив, що Фінляндія анулює багаторазові візи, що видаються громадянам РФ. Раніше, 20 вересня, Фінляндія вже звернулася до Комісії Європейського союзу з проханням випустити спільну рекомендацію для всіх країн Шенгенської угоди про визнання недійсними виданих росіянам віз та запровадження для них заборони на в’їзд.

«Фінляндія просить рекомендацію, відповідно до якої країни Шенгенської угоди, перешкоджаючи в’їзду російських громадян на їх кордоні, водночас анулюють візу особи, або забороняють особі в’їзд відповідно до звичайної шенгенської практики», – йшлося у заяві Міністерства закордонних справ.

Не тільки влада, але сама фіни підтримує антиросійську лінію поведінки. Так, недавнє опитування показало, що близько 85% опитаних громадян країни висловилися за призупинення дії туристичних віз для росіян та видачу нового шенгену і ще 80% з них заявили, що Фінляндія не повинна дозволяти в’їзд російським туристам, які вже мають візу, видану владою Фінляндії чи будь-якої іншої європейської країни. З іншого боку, 4% респондентів заявили, що країна не повинна припиняти обрубувати туристичні зв’язки з РФ і висловилася проти заборони видачу віз росіянам.