Португалія вирішила будувати нові високошвидкісні залізниці

Португальський уряд планує запустити швидкісні поїзди, новий залізничний міст через Тежу, а також з’єднати Лісабон і Порту з Мадридом високошвидкісним поїздом.

Згідно з тижневиком Portugal News, Національний план розвитку залізниць, який уже схвалив Рада міністрів, тепер буде відкрито для громадського обговорення.

План включає запуск високошвидкісних поїздів у десяти найбільших містах Португалії та модернізацію залізничного сполучення на всій території країни.

Наприклад, новий міст з’єднає міста Челас та Баррейру, що скоротить час у дорозі між Лісабоном, Алентежу та Алгарве як мінімум на 30 хвилин.

Те саме стосується дороги між Лісабоном і Фару. Наразі вона займає 2 години 25 хвилин, а після реконструкції стане на півгодини менше.

Завдяки новому рейковому полотну Португалія може досягти своєї мети стати вуглецево-нейтральною до 2045 року.

У звіті Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) наголошується, що для скорочення викидів парникових газів необхідно перевести поїздки до Європи з повітряних на залізничні.

Більше того, потрібні масштабні інвестиції в залізничну інфраструктуру, а також нові податки або навіть заборони на близькомагістральні авіарейси в деяких країнах.

У жовтні Асоціація 15 португальських та іспанських організацій «Іберійський альянс залізниць» звернулася із закликом до урядів Іспанії та Португалії покращити залізничне сполучення між двома країнами. Очікується, що ці пропозиції буде реалізовано вже наступного року.