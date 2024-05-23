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У Туреччині знайшли ким замінити туристів з України

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині знайшли, ким замінити українських туристів

У Туреччині знайшли, ким замінити українських туристів — як пише турецьке видання Ekonomim, із цим завданням впоралися польські туристи.

Як пишуть автори видання, кількість українських туристів скоротилася на 67% у 2022 році та на 25% минулого року. У результаті цей обсяг майже повністю замінили поляки, кількість яких минулого року досягла 1 мільйона 540 тисяч, додавши 37%. Загалом кількість польських туристів, які приїжджають до Туреччини, подвоїлася за 4 роки і перевищила 1,5 мільйона осіб. Польські туристи стали четвертим ринком-джерелом, особливо в Анталії.

Цього року полякам також обіцяють гарний приріст мінімум на чверть. Причому польські туристи вирізняються раннім бронюванням. У першому кварталі цього року кількість туристів із Польщі зросла на 37,18%, досягнувши приблизно 70 тисяч.

Асоціація туристичних готельєрів та операторів Середземномор’я (АКТОБ) заявила, що Польща стала важливим ринком для Анталії як ринок. «Країна-сюрприз цього року – Польща. Минулого року ми прийняли в Анталії близько 1 мільйона польських туристів. Ми очікуємо, що цього року їхня кількість перевищить 1 мільйон 250 тисяч», – заявили там.

Хакан Саатчіоглу, президент Асоціації професійних менеджерів готелів, заявив, що поляки були на четвертому місці після росіян, німців та британців. Крім Анталії, вони очікують збільшення більш ніж 50% польського ринку в Мармарисі.

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