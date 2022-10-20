У Польщі різко подорожчали номери у готелях через зростання вартості комунальних послуг

У Польщі різко піднялися ціни на проживання у готелях через зростання вартості електрики та газу. Такі дані надала Економічна палата польської готельної індустрії.

За даними експертів, 86% готелів у Польщі підняли ціни, оскільки рахунки за електрику зросли на 200% порівняно з вереснем 2021 року. Ціни на газ зросли в середньому на 312%, а в окремих об’єктах проживання — навіть на 1000%.

На ситуацію також негативно впливає падіння попиту. У вересні менше половини готелів було заброньовано на 70%, а на 50% туристи забронювали лише п’яту частину готелів у жовтні, на листопад — лише близько 3%.