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У Польщі різко подорожчали номери у готелях через зростання вартості комунальних послуг

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Польщі різко подорожчали номери у готелях через зростання вартості комунальних послуг

У Польщі різко піднялися ціни на проживання у готелях через зростання вартості електрики та газу. Такі дані надала Економічна палата польської готельної індустрії.

За даними експертів, 86% готелів у Польщі підняли ціни, оскільки рахунки за електрику зросли на 200% порівняно з вереснем 2021 року. Ціни на газ зросли в середньому на 312%, а в окремих об’єктах проживання — навіть на 1000%.

На ситуацію також негативно впливає падіння попиту. У вересні менше половини готелів було заброньовано на 70%, а на 50% туристи забронювали лише п’яту частину готелів у жовтні, на листопад — лише близько 3%.

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