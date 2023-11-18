У Карпатських горах ведмідь напав на німецького еко-активіста

Після інциденту його евакуювали до лікарні у тяжкому стані, передає The Telegraph.

За попередніми даними, постраждалий разом із представником Wild Carpathians Initiative проводив перевірку лісу щодо вирубки. Незважаючи на припущення, що притулок ведмедя виявиться порожнім, тварина виявилася поряд і напала на активіста, який втратив рівновагу та отримав серйозні травми.

Камера, встановлена для моніторингу притулку, зняла момент нападу. Запис був опублікований представником польської лісової служби Міхалем Гжовскі, який назвав інцидент “іронією долі”.

Організація Wild Carpathians Initiative визнала помилку своїх активістів, зазначивши, що їм не слід турбувати ведмедя, який готувався до сну в горах Бжесчади. Представник організації також нагадав про торішній напад на лісника у тому ж районі, висловивши невдоволення недостатніми заходами лісової служби щодо запобігання вирубці.

“Псевдоекологи поливали брудом лісників, гірських рятувальників та поліцейських, а тепер ці люди рятують їхнє життя”, – прокоментував Міхал Гжовскі.

Еколог із Greenpeace Марек Юзефіак наголосив, що Польща погано захищає Карпати. Він стверджує, що насправді охороняється лише 3 відсотки лісу, а вся решта території піддається вирубці або забудові.

Він також зазначив, що, незважаючи на те, що більшість польських ведмедів мешкають у горах Бжесчади, існують лише дві спеціальні зони для захисту притулків ведмедів. Останній моніторинг, проведений організацією, виявив, що кожен день із Карпат виїжджають до 40 вантажівок, заповнені вирубаною деревиною.