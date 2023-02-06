На що українцям потрібно звернути увагу перед орендою квартири у Польщі

Багато українців, які приїхали до Польщі через війну, сьогодні знаходяться в активному пошуку житла в оренду або вже винаймають якесь помешкання. Пропонуємо декілька рекомендацій, що стосуються винайму житла, та розповідаємо, чи можуть орендарів виселити достроково.

Не погоджуйтеся на оренду без договору

Договір – це основний документ, який має бути підписаний до того, як Ви заселитесь до цієї квартири. Це єдиний документ, який повністю гарантує дотримання Ваших прав як орендаря. У ньому також йдеться про те, яку відповідальність Ви несете за нерухомість і яких правил слід дотримуватися при оренді. Ви також знатимете, як довго триває період, який Вам дається після повідомлення про розірвання оренди, щоб не турбуватися, якщо орендодавець скаже Вам з’їхати відразу. Звичайно, Ви повинні розуміти, який договір підписуєте, і не погоджуватися на нього наосліп. Якщо орендодавець уклав договір тільки польською мовою, Ви можете попросити у нього переклад, або особисто звернутися до перекладача або адвоката, який перевірить положення, що містяться в ньому.

Заселяючись у помешкання, перевірте майно

На даний час ситуація на ринку житла досить складна, тому багато людей дуже часто вирішують внести заставу або зарезервувати вибрану нерухомість ще до того, як її побачать. Однак це ризиковано з низки причин. Такі дії дають широкі можливості для шахраїв, які не раз виманювали завдаток за квартиру, а потім безвісти зникали. Щоб не залишитися без квартири та без грошей, краще не платити заздалегідь. Інша ситуація полягає в тому, що якість квартир за фотографіями часто відрізняється від того, як вони виглядають у реальності. Саме тому так важливо перевірити їхній стан ще до підписання контракту. Це дозволить Вам уникнути ситуації проживання у нелюдських умовах. Варто пам’ятати, що Ви не зобов’язані вносити завдаток до підписання договору насправді для Вашого блага та безпеки, Ви повинні зробити це тільки після підписання документів.

Орендодавець не може підвищувати орендну плату відразу

Багато людей не розуміють, що сам факт того, що хтось є домовласником, не дає нікому права підвищувати орендну плату будь-якої миті. Ці питання регулюються Законом захисту прав орендарів. Відповідно до його положень, припинення дії старої орендної плати для запровадження нової має відбуватися за три місяці. Існує також різниця між валоризацією орендної плати та її підвищенням.Коли ми говоримо про валоризацію, орендодавець має право збільшити орендну плату на рівень інфляції за попередній рік. Якщо ж підвищення орендної плати не залежить від інфляції, то орендодавець зобов’язаний обґрунтувати своє рішення, наприклад, збільшенням оплати.

Як знайти квартиру для оренди?

У зв’язку з навалою мільйонів людей до Польщі, багато хто відчуває великі труднощі з пошуком власного житла. Ситуацію не полегшує інфляція, через яку останні місяці ціни на квартири різко злетіли. Однак варто продовжувати переглядати пропозиції щодо оренди, оскільки нові оголошення з’являються щодня. Також, як і раніше, багато людей пропонують безкоштовну допомогу та житло.

Чи можуть виселити з орендованого житла в Польщі?

Коротка відповідь на це питання – так. Але це не завжди досить просто. І вагому роль у регулюванні цього питання відіграє саме підписаний договір оренди, у якому зазвичай прописуються всі вимоги та обов’язки сторін. Тож не варто ставитися до підписання цієї угоди легковажно. Одразу варто значити, що уважне ознайомлення з договором оренди може вибавити від багатьох проблем у майбутньому. Тим більше, що в Польщі існує два базові типи договорів оренди:

традиційний (Tradycyjna umowa najmu);

договір тимчасової оренди (Umowa najmu okazjonalnego), який часто називають «оказіональним» договором.

І одна з ключових різниць між цими угодами полягає саме в пункті, який стосується виселення. Традиційний договір може бути підписаний на визначений або невизначений термін. Договір оренди на визначений термін зазвичай підписується на 1-2 роки. У орендному договорі на невизначений термін строк оренди не вказується, але, у більшості випадків, в ньому передбачається пункт, згідно з яким орендар має завчасно (як правило, за 3 місяці) попередити власника житла про закінчення дії умови. У свою чергу, Umowa najmu okazjonalnego укладаєтсья на визначений термін (до 10 років) та має додаткові гарантії для власника.

Процедура виселення за традиційним договором оренди

Традиційний договір оренди забезпечує більшу захищеність орендарів. Підписавши цей документ, орендодавець мусить мати вагому причину для відмови мешканцям у житлі, а саме – заборгованість за оренду (більше, ніж за два місяці), нанесення шкоди помешканню чи майну, або використання орендованого приміщення не за цільовим призначенням, у тому числі передача його в користування третім особам (в субаренду). Більше того, навіть за наявності якогось із вказаних порушень договору, власник не має права одразу виселити орендарів. Спочатку він має зробити письмове попередження, і лише потім, якщо мешканці не відреагують на звернення, хазяїн може наполягати на достроковому розірванні угоди.

Коли не вдається вирішити конфлікт за згодою сторін, господар може звернутися до суду. І, якщо суд визнав правоту господаря помешкання, орендатор має місяць на те, щоби виїхати з житла. Варто зазначити, що у випадку, якщо орендарем є особа з інвалідністю, вагітна жінка або безробітний, суд, може прийняти рішення щодо примусове виселення лише тоді, коли людина отримала від уряду соціальне житло. І орендатор може продовжувати проживати в орендованому помешканні увесь період, допоки йому підшукують інший варіант для проживання.

Процедура виселення за тимчасовим (оказіональним) договором оренди

Головною відмінністю Umowa najmu okazjonalnego від звичайного договору оренди є те, що орендар має зазначити в документі певну адресу на території Польщі, куди він, у разі дострокового припинення договору, зможе виїхати. Для цього третя особа (власник помешкання за вказаною адресою) має у нотаріуса підтвердити таку можливість та готовність прийняти особу в разі непередбачуваних обставин.

Необхідно уточнити, що на сьогодні за законом від громадян України не мають права вимагати надання іншої адреси житлового приміщення у якості резервного варіанту. Українцям, які приїхали до Польщі через війну, пропонується лише підписати декларацію щодо добровільного звільнення житлового приміщення на підставі договору оренди.

Тим не менш, за загальними правилами оказіональний договір оренди може бути достроково розірвано орендодавцем без право оскаржити це рішення в суді за умови порушення орендарем хоча б якогось пункту умови. І за цим договором орендар має звільнити орендоване житло у строк 14 днів (якщо інше не прописано в умові). Як правило, додатковою гарантією для орендаря при підписанні такого договору є оформлення застави (кауція) – вона повертається орендарю за умови виконання всіх зобов’язань після закінчення строку дії угоди.