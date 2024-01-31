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Головна пам’ятка цілого континенту заблокована протестувальниками

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Головна пам'ятка цілого континенту заблокована народом, який скандує «немає туризму, якщо є онлайн-квитки»

Туристам стало вкрай складно діставатися знаменитої Мачу-Пікчу: одна з головних пам’яток Латинської Америки заблокована протестувальниками. Ними перекрито найбільш зручний залізничний доступ до Мачу-Пікча. Як повідомляє місцева преса, гасло, під яким виступають повсталі «немає туризму, якщо є онлайн-квитки».

Протести були викликані новою системою онлайн-продажу квитків від міністерства культури на всі визначні пам’ятки Перу. Вона була запущена 20 січня приватним підрядником Joinnus. Як запевняють протестувальники, це є крок до приватизації легендарної пам’ятки. Причому протести стартували одразу в день запуску у столиці Перу Куско. А далі для туристів закрили залізничний доступ.

Як запевняють місцеві туроператори, залізничний маршрут є критично важливим. Доступ до Мачу-Пікчу в горах Андрес — найкоротша дорога, іншими шляхами добиратися до легендарної цитаделі Інків понад дев’ять годин і частина із них пішки. «Доведеться їхати близько п’яти-шести години автобусом, а потім близько трьох годин йдете пішки до міста Аквеус-Кальентес і йдете пішки до Мачу-Пікчу», – пояснила Сара Міджіньяк, генеральний менеджер G Adventures з Латинської Америки. Деяким із туроператорів уже довелося вивозити туристичні групи на машинах та перенаправляти інші групи. “Мандрівникам, які залишаються в селі Мачу-Пікчу/Агуас-Кальентес, слід зв’язатися з місцевою владою (через туристичні компанії або стійки реєстрації готелю, якщо необхідно) щодо доступних варіантів від’їзду”, – попередило посольство США в Перу.

Є ризик, що з 1 лютого уряд взагалі оголосить про закриття доступу до Мачу-Пікчі, оскільки переговори з протестувальниками зайшли в глухий кут. Перед зривом переговорів міністр культури Леслі Уртеага заявила, що вона відкрита для діалогу, але нова система діятиме за планом і протести мають припинитися. За її словами, у разі потреби уряд застосує силу, щоб відновити обслуговування Мачу-Пікчу.

При цьому вже підраховано, що щоденні втрати від закриття доступу до знаменитої пам’ятки Перу коштують близько 263 тис. доларів. При цьому песимісти заявляють, що ситуація ризикована для туризму в цілому — 2023 року протестувальники вже закривали залізничне сполучення з Мачу-Пікчу, сотні туристів потрапили у скрутне становище, в результаті чого багато хто відмовився від поїздки. «Якщо ці нові протести в Мачу-Пікчу привернуть широку увагу світової громадськості, Перу може мати справу з ще однією невдачею у відновленні туризму», – запевняє місцевий турбізнес. Проте пік туристичного сезону розпочнеться не раніше квітня — і є надія, що якогось компромісу до цього часу буде досягнуто.

НАША ДОВІДКА: Мачу-Пікчу — легендарна столиця інків і найвідоміша пам’ятка Перу, і одна з найвідоміших у всій Латинській Америці. Священне місто було зведено у XV столітті, і наново відкрите європейцями на початку XX. Загалом у нижньому та верхньому місті налічується понад 200 будівель. При цьому відвідати місце не так просто — в день реалізується обмежена кількість квитків, причому запуск туристів стартує з самого ранку і триває до 14:00. До речі, 2007 року Мачу-Пікчу включили до числа «нових чудес світу».

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