Опубліковано список найнебезпечніших та найбезпечніших країн

Вибір країни для подорожі залежить від рівня безпеки. Дослідницька група компанії The Swiftest проаналізувала параметри безпеки різних країн та вивела Індекс безпеки подорожей, передає Dip.org.ua з посиланням на сайт компанії.
“Індекс безпеки подорожей” розраховувався з наступних факторів:
- кількість убивств на 100 000 осіб;
- приблизний рівень смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 000 осіб;
- рівень смертності, пов’язаний із ненавмисними отруєннями, на 100 000 осіб;
- рівень смертності, пов’язаний із небезпечними санітарними умовами, небезпечною водою та відсутністю належної гігієни, на 100 000 осіб;
- кількість років життя, втрачених через інфекційні захворювання, на 100 000 осіб;
- роки життя, втрачені через травми з урахуванням інвалідності (включаючи конфлікти, насильство та членошкідництво), на 100 000 осіб;
- ризик стихійного лиха (0–50 балів).
Так, список 10 найбезпечніших країн очолив Сінгапур. Випадків убивств, дорожньо-транспортних пригод чи ризику стихійного лиха тут практично немає. Рівень злочинності у Сінгапурі порівняно нижчий, ніж у інших країнах. У Сінгапурі високий рівень присутності поліції та суворі покарання за скоєння злочинів.
Далі за списком:
- Данія
- Нідерланди
- Швейцарія
- Ізраїль
- Швеція
- Австрія
- Ірландія
- Італія
- Німеччина
Найнебезпечніші країни:
- Південна Африка
- Індія
- Домініканська Республіка
- Мексика
- Бразилія
- Камбоджа
- Філіппіни
- Саудівська Аравія
- В’єтнам
- Індонезія