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У ОАЕ посилили візові правила для власників гостьових віз

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У ОАЕ посилили візові правила для власників гостьових віз

Як повідомляє The National, влада Дубая скасувала 10-денний пільговий період, протягом якого власники гостьових віз після закінчення терміну їх дії могли залишити ОАЕ без штрафів.

Тепер штрафи за прострочення віз нараховуватимуться відразу і становитимуть 50 дирхамів на день. Щоб уникнути цього, власники гостьових віз мають подати заяву на їхнє продовження до закінчення терміну дії або залишити країну. Інші емірати ОАЕ вже скасували цей пільговий період раніше.

У листопаді 2022 року влада Дубая приступила до стандартизації візових правил для туристів та резидентів.

Так, розмір штрафу за прострочення туристичних та гостьових віз було скорочено зі 100 до 50 дирхамів на день. А резиденти, які перевищили термін перебування, стали платити 50 дирхамів замість 25 за день прострочення.

Нові візові правила ОАЕ дозволяють туристам перебувати у країні до 60 днів (з можливістю продовження ще на 30 днів) протягом півроку.

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