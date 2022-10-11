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Названі найкращі пляжні клуби на острові Палм-Джумейра в ОАЕ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найкращі пляжні клуби на острові Палм-Джумейра в ОАЕ

ДІП з посиланням на Breakingtravelnews.com розповідає про найзнаменитіші пляжні клуби в туристському центрі Палм-Джумейра і про те, що в них особливого.

Палм-Джумейра – острів у формі дерева з розкішними готелями, елітними багатоповерховими будинками та висококласними ресторанами, де подають страви різних країн. Тут також є найрозкішніші та найвідоміші клуби.

Пляжний клуб Riva з чудовим видом на Перську затоку, хмарочос “Бурдж-ель-Араб” та міський пейзаж. Це невимушений, жвавий, веселий та доброзичливий пляжний клуб, де можна поплавати, повечеряти та розслабитися.

У розпорядженні гостей 300-метровий приватний пляж, басейни з регульованою температурою, ресторан, в якому подають все: від морепродуктів, піци, пасти і салатів до особливих середземноморських страв.

Названі найкращі пляжні клуби на острові Палм-Джумейра в ОАЕ

Five Palm Jumeirah – улюбленець футбольних клубів Прем’єр-ліги у міжсезоння та знаменитостей з усього світу у Instagram. У центрі всього цього – Beach by Five, залитий сонцем розкішний клуб. Він пропонує 150-метровий приватний пляж із шезлонгами подвійної ширини, кабінками для перевдягання та джакузі, а також басейн зі скляним облицюванням, увінчаний приголомшливою люстрою, завдяки якій ви зможете зробити ідеальний знімок для соцмереж. Гостям пропонують скуштувати європейські тапаси, фірмові коктейлі та розкішний кальян.

Білий пляж Atlantis the Palm – найвідоміше з усіх пляжних місць в місті. Завдяки двом басейнам, шикарному ресторану на відкритому повітрі та терасі просто неба він ідеально підходить для відпочинку. Atlantis the Palm визнаний провідним світовим курортом за версією World Travel Awards.

Названі найкращі пляжні клуби на острові Палм-Джумейра в ОАЕ

Розташований на Th8 Palm Jumeirah, пляжний клуб Fluid Beach Club у будь-який час дня і до пізньої ночі готовий до вечірки. Тут подають модні легкі закуски, спільні страви, коктейлі, що п’янять, і все це під треки штатного діджея.

Названі найкращі пляжні клуби на острові Палм-Джумейра в ОАЕ

Eva Beach House може похвалитися чудовим розташуванням на березі моря. У готелі є пляж і басейн, де гості можуть насолодитися напоями та розслабитися під залиті сонцем ефірні саундтреки. Вигляд на Уест-Палм-Біч прикрасить будь-який вечір.

Вікна від підлоги до стелі заповнюють місце природним світлом і дозволяють захоплюючим видам на горизонт зайняти центральне місце. Eva Beach House – ідеальне місце для знаменитостей та гостей, які насолоджуються якісною їжею, вишуканими коктейлями та нічним відпочинком.

Нова концепція з Бейрута на Палм-Уест – February 30. Це поєднання пляжного бару, лаунджу та ресторану. Час не має значення в цій чудовій прибережній обителі, що видно по спекотному, яскравому та дивовижному внутрішньому ландшафту.

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