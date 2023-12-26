Лайфхаки з економії для тих, хто планує поїздку до Дубай

Дубай – місто з запаморочливими хмарочосами, брендовими магазинами, білими пляжами та неймовірними парками розваг. Відпочити в цьому еміраті за копійки не вдасться точно, проте редакція Dip.org.ua поговорила з мешканкою ОАЕ та дізналася кілька способів зробити перебування у місті доступнішим.

Відпочинок у низький сезон

Найкомфортніші місяці для відпочинку в Дубаї, за словами туристки, жовтень-листопад та березень-квітень. Але приємна погода спричиняє великий потік туристів та різке підвищення цін. Тому найвигідніше з метою економії їхати не в сезон — тобто з травня по вересень, а також із грудня по лютий.

Проте надто спекотна погода сильно втомлюватиме, тому краще вибирати комфортабельний готель, в якому можна буде знаходитися цілий день.

“Транспорт теж набагато дешевше у травні — вересні, а також ближче до зими. У сезон ціни вищі майже вдвічі”, – ділиться дівчина.

Недорогий транспорт

Оренда машини або таксі — одна з найвитратніших статей відпочинку в Дубаї. Тому можна суттєво заощадити, якщо пересісти на громадський транспорт. Причому він, за словами мешканців міста, завжди наполовину порожній. На метро можна потрапити до будь-якої точки міста, а на кожну поїздку йде 30 хвилин часу.

Досвідчені мандрівники рекомендують придбати картку універсальної оплати Nol Card. Нею можна розплачуватись у громадському транспорті та у певних супермаркетах, а продається вона на будь-якій станції метро.

Книга ваучерів

Мало хто думає про те, що в Дубаї теж можуть бути ваучери на знижки. Наприклад, туристка розповіла, що рекомендує придбати книгу ваучерів The Entertainer Book. Ця книга містить ваучери зі знижкою більш ніж 3000 різних закладів країни.

Незважаючи на те, що книга коштує від 100 доларів, економить вона ці ж гроші в перші дні перебування в ОАЕ. Через те, що у ній є купони в аквапарки, парки розваг, музеї, галереї, екскурсійні програми, ресторани, кафе, спа-центри та багато іншого.

Безкоштовні екскурсії

Також у Дубаї є безкоштовні екскурсії, які дозволяють туристам познайомитись із містом. Наприклад, щодня проходять англомовні екскурсії центральною частиною міста, які тривають від 2 годин.

Можна забронювати і оглядову екскурсію історичними місцями емірату із захоплюючими розповідями про створення ОАЕ. Вона також доступна щодня.

Мечеть Джумейра – безкоштовні екскурсії англійською о 10-й ранку щодня, крім п’ятниці. Це єдина мечеть, вхід до якої відкрито і для іновірців.

Що можна безкоштовно переглянути в Дубаї

Співучі фонтани перед “Дубай Моллом”;

Пляжі – багато з них безкоштовні: наприклад, Jumeirah Open Beach, Jumeirah Beach Park, Kite Beach;

Мальовнича бухта Дубай-Крік;

Райони Дубай Марина та Дубай Lake Towers;

Дубайський музей у форті Аль-Фахіді – подивіться, яким був Дубай за часів бедуїнів та емірів;

Парк Al Qouz Pond Park;

Заповідник Ras Al Khor ще одне місце, яке можна відвідати абсолютно безкоштовно. У цьому заповіднику, крім сотень прекрасних фламінго, мешкають ще десятки видів інших пернатих: морські баклани, чаплі, качки. Відвідати заповідник можна з суботи по четвер з 9:00 до 16:00, годування птахів – з 9:00 до 9:30, але за попередньою реєстрацією.

Як заощадити на їжі

Туристка рекомендує бронювати готель на базі сніданків, так ви значно заощадите гроші та час. Сніданок у середньому у Дубаї, за її словами, починається від 15 доларів без напоїв. З цієї причини варто доплатити за breakfast included. Городяни та туристи рекомендують орендувати готель поблизу визначних пам’яток, що теж заощадить час та гроші.