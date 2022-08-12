Міністр туризму Нової Зеландії заявив, що в країні чекають лише багатих туристів

Міністр туризму Нової Зеландії Стюарт Неш заявив, що країна має орієнтуватися лише на багатих туристів, а не на мандрівників із $10 на день. Про це пише The Guardian.

Міністр туризму Нової Зеландії висловив своє невдоволення туристами, які хочуть заощадити під час подорожі.

«Щодо спрямованості нашого маркетингового ходу, то він, безумовно, буде орієнтований на високоякісних туристів. Ми вітатимемо бекпекерів, але ми не збираємося орієнтуватися на людей, які пишуть на Facebook, як вони подорожують нашою країною на $10 на день, харчуючись локшиною швидкого приготування», — заявив він.

У 2020 році Неш вже говорив, що Нова Зеландія «безсовісно» орієнтуватиметься на багатих людей і прагнутиме залучати саме таких туристів. Вони, як казав міністр, «літають бізнес-класом чи преміум-економ, беруть в оренду гелікоптер, їдуть у тур на льодовик Франца-Йосифа, а потім їдять у дорогому ресторані».

За словами професора Джеймса Хайгама з Університету Отаго та експерта з туризму, припущення про те, що «заможні люди» роблять більший внесок у розвиток Нової Зеландії, ніж мандрівники з меншим бюджетом, не підтверджується дослідженнями. Крім того, за його словами, багаті туристи завдають більшої шкоди довкіллю, ніж інші мандрівники.

До пандемії внесок туристичної галузі в економіку Нової Зеландії становив 9,3% ВВП.