Визначено найбезпечніші туристичні напрямки у 2023 році

Рівень безпеки стає головним пріоритетом для туристів — і спеціально для них експерти британської газети Express представили найбезпечніші туристичні напрямки у 2023 році. Дослідження складала компанія Get Licensed, проаналізувавши для цього рівень злочинності, довіру громадян до поліції та інші критерії на кшталт обов’язкових «прав меншин».

Що цікаво, жодні традиційні морські та пляжні курорти до першої десятки не потрапили. За безпекою європейські туристи поїдуть від найближчого Середземномор’я завгодно — від Ісландії до Японії. Хоча, звісно, країни ЄС у списку є.

Загалом рейтинг найбезпечніших напрямків для подорожей у 2023 році такий:

Рейк’явік, Ісландія Берн, Швейцарія Берген, Норвегія Кіото, Японія Тайбей, Тайвань Сінгапур, Сінгапур Копенгаген, Данія Зальцбург, Австрія Токіо, Японія Доха, Катар/Любляна, Словенія

«Рейк’явік, столиця Ісландії, був визнаний найбезпечнішим місцем для відпочинку у 2023 році з низьким рівнем злочинності та вбивств. Хоча дрібні крадіжки та антигромадська поведінка можуть мати місце, особливо у барах, де люди збираються пізно вночі у центрі Рейк’явіка. Місто також має хороший послужний список щодо прав меншин, а його мешканці мають високий рівень довіри до поліції», пише видання.

Втім, навіть щодо безпечного Рейк’явіка туристам не забули опублікувати попередження. «Будьте уважні до свого оточення, і якщо ви помітите незвичайну активність, ви повинні негайно покинути цей район і дотримуватися всіх інструкцій, даних поліцією та місцевою владою», – пише видання.