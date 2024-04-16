Нам не вистачає 2-х годин: у популярній країні попросили Єврокомісію зробити 26 годин на добу

Норвежцям завжди здається, що на добу не вистачає часу. Люди тільки пообідали, а надворі вже темно. Саме тому мером міста Вадсе Венче Педерсен було звернення до Європейської комісії з особливим запитом — встановити в регіоні не 24, а 26 годин на добу, повідомляє Politico.

Слід зазначити, що місто Вадсе розташоване на півночі Норвегії, за полярним колом, де тривалість світлового дня істотно відрізняється від того, що ми звикли бачити. Пізній схід сонця та його ранній захід сонця і створює постійне відчуття нестачі часу у місцевих жителів. Педерсен вважає, що такі зміни дозволять підвищити значущість традиційних цінностей, збільшити час, що проводиться з сім’єю, та залучити нових мешканців, яким важливо більше часу проводити з близькими.

У місті відсутня метушня, яку можна зустріти у великих містах. Ніхто не поспішає за поїздами та автобусами, адже дороги до роботи займають не так багато часу.

Однак Європейська комісія відреагувала на цю заяву, вказавши на те, що часові пояси – це внутрішня справа кожної країни, і, ймовірно, креативному мерові не вдасться здійснити своє незвичайне прохання. Важливо відзначити, що Норвегія, хоч і не є членом Європейського Союзу, входить до складу Європейської економічної зони.