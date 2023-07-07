У Німеччині відкрили 665-метровий підвісний міст для пішоходів

Новий висячий пішохідний міст на гірськолижному курорті Віллінген у Гессені став найдовшим таким мостом у Німеччині та одним із найдовших у світі, повідомляє Deutsche Welle.

Нова незвичайна туристична пам’ятка з’явилася у Німеччині. Як повідомляє інформаційне агентство dpa, на початку липня на гірськолижному курорті Віллінген у регіоні Зауерланд (Гессен) було відкрито для відвідувачів 665-метровий висячий міст для пішоходів Скайуок Віллінген (Skywalk Willingen). Найдовший такий міст у Німеччині та один із найдовших у світі протягнутий між двома схилами біля трампліну Мюленкопфшанце (Mühlenkopfschanze) – місця проведення етапів Кубків світу зі стрибків на лижах та двоборстві.

На другому місці у списку найдовших підвісних пішохідних мостів у Німеччині тепер знаходиться 483-метровий Титан РТ (Titan RT) у Гарці (Саксонія-Анхальт), будівництво якого було закінчено у 2017 році. На третьому – 450-метровий міст Блекфорестлайн (Blackforestline Todtnau) біля водоспаду Тодтнау у Шварцвальді (Баден-Вюртемберг), введений в експлуатацію у червні 2023 року.

Скайуок Віллінген. Цифри та факти

Новий висячий міст у Віллінгені, зведений будівельною фірмою зі Швейцарії, спроектований у так званому тибетському стилі – не має ніяких компонентів або опор, що підносяться, вільно простягнутий над долиною. Загальна вага – 125 тонн. Ширина – 1,3 метра. Максимальна висота над поверхнею – 100 метрів. Конструкція здатна витримати пориви вітру урагану другої категорії – від 154 до 177 кілометрів на годину. Планування, узгодження технічних деталей, питань безпеки та реалізація проекту зайняли понад п’ять років. Вартість перевищила чотири мільйони євро.

Як йдеться в прес-релізі компанії, що управляє, на мосту одночасно може перебувати до 750 осіб. Контроль за цим здійснюється автоматично. Доступ буде відкритий цілий рік у світлий час доби – за винятком днів із поганими метеорологічними умовами. На мосту встановлено датчики для вимірювання швидкості вітру та інших параметрів.

Доступ з велосипедами, дитячими візками та домашніми тваринами заборонено. Технічні параметри дозволяють пересуватися мостом на інвалідних кріслах, але це буде можливо тільки в години, коли рух відвідувачів здійснюватиметься в один бік. Керуюча компанія має намір у майбутньому організувати такий спеціальний сервіс для людей з обмеженими можливостями у вечірній час.

Місцева влада очікує, що нова визначна пам’ятка додатково залучить до цього регіону до 100 тисяч відвідувачів на рік, при цьому загальна кількість ночівель у тутешніх готелях може збільшитися на 350 тисяч щорічно.

Найдовші висячі мости для пішоходів у світі

За даними агентства dpa, найдовший у світі висячий міст для пішоходів у своєму роді зараз знаходиться в Чехії – відкритий у 2022 році Sky Bridge 721. На другому місці донедавна знаходився міст 516 Arouca в Португалії, зведений у 2020 році.