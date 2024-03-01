У Німеччині молодята засудили п’ятизірковий готель через вузьке ліжко

Молодята з Німеччини подали до суду на п’ятизірковий готель через надто вузьке ліжко у номері та виграли справу.

Німецькі туристи забронювали номер із двоспальним ліжком. Однак, приїхавши на відпочинок, вони були розчаровані розміром ложа – завширшки воно становило лише 140 сантиметрів. Повернувшись із весільної подорожі, пара вирішила відсудити з готелю компенсацію за дискомфорт та зіпсований відпочинок.

Суд Ганновера визнав, що ліжко шириною 140 сантиметрів не є двоспальним і вирішив, що пара має право на повернення грошей від готелю.

Готель, який не зумів забезпечити відповідні його рейтингу умови проживання, вже виплатив молодятам 15 відсотків вартості, витраченої ними на поїздку.