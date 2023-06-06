Північна Атлантида: у Німеччині виявили легендарне загублене місто

Згідно з легендою, середньовічне поселення затопило через гріховність його мешканців.

Археологи заявили про виявлення загубленого міста Рунгхольта, затопленого океаном. Колись процвітаюче місто у північній Фризії поглинуло Північне море лише за одну ніч після сильного шторму — за легендою, це було покарання за гріхи мешканців. Дотепер точне місцезнаходження Рунгхольта було невідомим.

Згідно з фольклором, серед головних гріхів городян були пияцтво, нечестивість та виставляння напоказ свого багатства. Життя удосталь призвело до аморальності, і кінець настав біля Різдва, коли банда молодих п’яниць спробувала змусити священика причастити свиню в місцевому корчмі. Священик пішов до церкви, помолився та попросив бога покарати молодих людей.

Наступного дня святий отець нібито покинув місто, а невдовзі після цього вибухнула велика буря, яка стерла Рунгхольт з лиця землі. У середньовічних легендах говорилося, що згодом звук міської дзвіниці був чутний із глибин Північного моря.

Деякі історики сумнівалися в тому, що місто коли-небудь існувало насправді, але нові дослідження виявили останки „північної Атлантиди“ у Ватовому морі. Археологи з Університету Крістіана Альбрехта в Кілі розкопали середньовічні кургани навколо острова Зюдфалль. Залишки поселень під мулистим дном вдалося виявити за допомогою кількох геофізичних методів – магнітної градіометрії, електромагнітної індукції та сейсміки.

Знахідки дуже серйозні – гавань, фундамент великої церкви та дренажні системи. Вчені продовжують розкопувати Рунгхольт, але є проблема – умови ґрунтів, через які роз’їдаються залишки будівель. Більшість міста, схоже, вже втрачено, але сліди все-таки залишилися, пише Science Alert.