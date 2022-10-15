Німеччина вводить новий проїзний квиток по всій країні 49 євро

Після великого успіху німецької програми, в рамках якої туристи могли купувати всередині країни квитки за фіксованою вартістю 9 євро, тепер регіони Німеччини домовилися про плани ввести новий проїзний квиток вартістю 49 євро, який буде дійсний як на громадському, так і на регіональному транспорті по всій країні. Міжрегіональні проїзні запровадять до 1 січня 2023 року. Деталі нижче.

Такого в історії громадського транспорту в Німеччині ще не було: на початку літа влада вирішила масово потримати турсектор, громадський транспорт і туристів – для цього вони виділили безпрецедентні суми. Восени програма змінилася, але залишилася вигідною для туристів.

За даними, нові квитки будуть доступні у форматі щомісячної передплати. Інші подробиці влада поки не повідомила. За інформацією I Am Expat, державні міністри транспорту заявили, що квитки будуть продаватися в цифровому вигляді – по суті, це проїзний, який може придбати будь-який охочий. Скасувати передплату можна в будь-який час.

За словами Фолькера Віссінга, який є міністром транспорту у федеральному уряді за канцлера Олафа Шольца, нова програма «усуне перешкоди» в системі, оскільки квитки можна буде використовувати за межами регіонів. Більше того, він наголосив, що новий проїзний буде таким же простим у використанні, як і квиток вартістю 9 євро. Іншими словами, туристи зможуть пересуватися у всіх напрямках та здійснювати будь-яку кількість пересадок.

Незважаючи на те, що країна вирішила перейти на нову схему, влада не назвала дату початку, оскільки країні все ще необхідно вирішувати гострі фінансові питання. Проте вже відомо, що з бюджету Німеччина готова виділити 1.5 млрд. євро на цю схему за умови, що регіони внесуть аналогічну суму.

До того, як було погоджено плани за новою схемою, уряд заявив, що планує запровадити міжрегіональні проїзні до 1 січня 2023 року. Крім того, в тому ж повідомленні йшлося, що спочатку квиток діятиме протягом двох років.

Вважається, що наступник квиткової програми вартістю 9 євро буде таким самим успішним, як і останній. Нагадаємо, термін дії абонементу, коли можна було купити проїзний на місяць лише за 9 євро в Німеччині, минув 30 серпня. Підсумувавши результати, Федеральне статистичне управління Німеччини (Destatis) повідомило, що кількість туристів, які обрали залізничний транспорт під час дії схеми, значно збільшилася та перевищила рівень докоподібного 2019 року. Висновки очікувані: місцеві та туристи оцінили програму. Для порівняння: за найдешевший проїзний літом у баварській столиці Мюнхені пасажири платили 57 євро, а за найдорожчим – у Гамбурзі 112.80 євро. Іншими словами, проїзний за три місяці коштував їм дешевше, ніж місячний абонемент, який діяв поза програмою.

Destatis показав, що поїздки на залізничному транспорті збільшилися, особливо у сільських районах із високим рівнем туризму. Поїздки залізничним транспортом на відстані 30 кілометрів і більше перевищили рівні, що існували до пандемії. Лише у липні 2022 року залізницею було здійснено в середньому на 42% більше поїздок, ніж за той самий місяць 2019 року.

Крім вищезгаданого, протягом літніх місяців, протягом яких діяла схема, країни також було зареєстровано велику кількість проведених туристами ночей, тобто, вони не задовольнялися одноденними поїздками, а залишалися ночувати у тому чи іншому готелі німецького регіону.