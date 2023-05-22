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Названо найкращі велосипедні міста Європи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найкращі велосипедні міста Європи

Європейська федерація велосипедистів оголосила переможців конкурсу Velo-city 2023. Цього року найкращими велосипедними містами Європи стали Хельсінгборг (Швеція), Осло (Норвегія), Ессен та Гейдельберг (обидва Німеччина).

Осло відзначили за безпеку дорожнього руху: якщо у 2014 році лише 9% мешканців вважали місто безпечним для їзди велосипедом, то зараз цей показник становить 31%. Зокрема, у місті діє обмеження швидкості для авто у 30 кілометрів на годину.

Гейдельберг отримав нагороду за покращення велосипедного руху. Тільки у 2022 році місто повідомило про збільшення числа велосипедистів на 17%. Місцева влада субсидує купівлю велосипедів і має програму створення велосипедних маршрутів між міськими та сільськими районами.

Гельсінгборг отримав нагороди за кращу велосипедну інфраструктуру. Зокрема, журі відзначили вигнутий міст Варвсброн, який сполучає нові райони з центром міста.

Ессен отримав нагороду за спонсорування місцевих організацій, які просувають велоспорт.

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