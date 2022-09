Найбільший у світі круїзний лайнер на 9000 туристів пустять на металобрухт

Найбільший у світі круїзний лайнер вартістю понад 40 млрд гривень буде проданий на металобрухт, так і не здійснивши жодного рейсу. Йдеться про Global Dream II, аналогів якому за розмірами, комплектацією та місткістю у світі немає. Причина – банкрутство верфі через пандемію коронавірусу, яка завдала величезної шкоди туристичному сектору, та відсутність покупців на мегалайнер.

Маючи можливість перевозити колосальні 9.000 пасажирів, Global Dream II мав стати неймовірним видовищем для туристів та найбільшим круїзним лайнером у світі з пасажиромісткості. Він перевершує Wonder of the Seas, який зараз є рекордсменом за величиною круїзного лайнера. Для порівняння: з погляду місткості, Wonder of the Seas може прийняти на борт вражаючі 6.988 пасажирів.

Причина, через яку цей величезний корабель відправляють прямо на звалище, полягає в його колосальній вартості. За повідомленнями, будівництво коштувало 40 млрд гривень. Судно було збудовано німецько-гонконзькою фірмою MV Werften, яка подала заяву про банкрутство в січні 2022 року, саме коли будівництво судна добігало кінця. Нагадаємо, круїзний сектор постраждав від пандемії коронавірусу найсильніше.

Тепер, якщо покупця не буде знайдено, гігантське судно буде відправлено на утилізацію. Двигун корабля та деякі інші деталі будуть розпродані. Проте нижній корпус, тобто, корпус судна буде продано з аукціону на металобрухт.

Таку саму долю може спіткати і перший корабель-близнючок Global Dream, якщо його не викуплять. Обидва лайнери Global Dreams зараз перебувають на німецькій верфі, яка тепер використовуватиметься для будівництва військових судів. Термін викупу Global Dream та Global Dream II – до 2023 року.

Як пояснив Express, перший корабель Global Dream знаходиться в кращому положенні для покупки, оскільки його будівництво було розпочато в 2018 році, на рік раніше, ніж його брат Global Dream II. Але чому покупці неохоче розглядають два круїзні лайнери? Ймовірно, причина в тому, що раніше вони були розроблені для круїзного азіатського ринку. Це означає, що вони повинні зазнати серйозних змін, щоб бути придатними для використання в Європі чи Північній Америці. Аналітики також припустили, що хоча є надія, що неймовірні лайнери знайдуть покупця і оператора, попит на круїзні лайнери впав.