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НімеччинаТуризм

Ми більше нічого не боїмося: німецький туризм увійшов до нового стану

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ми більше нічого не боїмося: німецький туризм увійшов до нового стану

“Ми пережили все найстрашніше і більше нічого не боїмося”, – так позначили свій прогноз на 2023 представники німецьких туристичних компаній, які брали участь на конгресі Німецької туристичної асоціації (DRV).

Нехай зростання цін на енергоносії робить готелі і літаки дорожчими, знецінення євро по відношенню до долара створює додаткові витрати, особливо на далекомагістральних рейсах, інфляція і падіння купівельної спроможності, що зростає, також викликають занепокоєння в цьому секторі — турбізнесу подітися нікуди. І він будує оптимістичні прогнози.

«У 2023 році навряд чи буде гірше, ніж у 2022. Після пандемії та багатьох інших речей ми більше нічого не боїмося в індустрії туризму», – заявив Ральф Шіллер, генеральний директор німецького туроператора FTI. За його словами, хоча туристичний сектор ще не досягнув допандемічного рівня, це означає потенціал зростання в туристичному секторі на наступний рік.

Проте німці відзначають зміну тренду на бронювання в останню хвилину. Марк Танц, генеральний директор DER Tourisitk, наголосив, що це буде основним трендом. Хоча вже й почали надходити замовлення на літній сезон 2023 року, це радше рідкісні запити, спричинені низькими цінами.

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