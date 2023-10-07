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Єврокомісія підготувала інструкції про те, що потрібно конфіскувати у російських туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Єврокомісія підготувала інструкції про те, що потрібно конфіскувати у російських туристів

Конфіскувати особисті речі у російських туристів митниці країн ЄС мають «пропорційно і зважено», при цьому Єврокомісія підготувала інструкції того, що потрібно конфіскувати у російських туристів, проте, за великим рахунком, все залишається на відкуп конкретного митника. Такі короткі висновки можна зробити з широким інтерв’ю, яке дав виданню rtvi представник Єврокомісії (ЄК) Даніель Феррі.

В інтерв’ю він кілька разів наголосив, що санкції прийнято з метою «зменшити фінансові можливості Кремля». Однак ЄС принаймні озвучив градації, згідно з якими росіянам, які пробираються до ЄС, забезпечуватимуть проблеми.

«Російські автомобілі не можуть в’їжджати до Європейського союзу, ця заборона на імпорт діє вже більше року, і кожна держава — член ЄС має відповідним чином дотримуватись цього правила. Коли справа доходить до інших пунктів, держави-члени повинні брати до уваги пропорційність і розумність ситуації», – заявив він. Також представник додав, що Європейська комісія підготувала «деякі інструкції» для держав ЄС щодо того, як застосовувати на практиці правила щодо заборони ввезення Росії деяких товарів.

Нагадаємо, що щодо особистих автомобілів в’їзд росіянам заблокували фактично по всьому периметру, включаючи маршрут через Туреччину. Заборону на в’їзд російських автомобілів запровадили Польща, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія та Норвегія. На півдні до них приєдналася Болгарія і, судячи з заяв постраждалих туристів, Греція.

Але першою тон задала Німеччина — країна почала бездоганно дотримуватись вимог ЄС щодо російських туристів та їхнього майна. Згідно з новими заявами, ФРН відмовилася робити винятки для росіян, які в’їжджають, тому конфіскувати у них все підряд.

Відмовитися від санкцій від Єврокомісії вирішили мало хто. Зокрема, із заявою, що в країні точно не відніматимуть у туристів з Росії автомобілі і тим більше особисті речі виступила Італія. Друге питання, що дістатися до неї автомобілем росіянам м’яко кажучи проблематично.

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