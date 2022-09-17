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Турист, які побували у всіх країнах світу, розкрив найкращі та найгірші місця планети

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист, які побували у всіх країнах світу, розкрив найкращі та найгірші місця планети

Данський дослідник, який встиг за свої 30 років відвідати всі країни світу, розповів туристам про найкращі несподівані відкриття, розкритикував типово туристичні напрямки та пам’ятки, а також розповів про місця, де зустрічається найсмачніша їжа.

Генрік Єппесен почав подорожувати в 17 років з Каїра і за 3000 днів подорожей відвідав усі 193 країни, офіційно визнані ООН, а також спірні території і навіть крихітні острови. Насамперед турист розповів про ті країни, що з’явилися для нього приємним сюрпризом.

«Країною, яка здивувала та зраділа найбільше» туриста виявилася Руанда. «Ви думаєте про геноцид у 94-му, ви очікуєте на африканську країну, де багато проблем, але це не так. Тут дуже безпечно та дуже чисто. Тут чудові люди та приголомшливі пейзажі. Вона відома як земля тисячі пагорбів, і це фантастичний туристичний напрямок», – заявив данець. Другий приємний сюрприз також зробила Африка, їй виявилася Нігерія, про яку турист «чув багато негативу». “Але я поїхав до Лагосу, і це було приголомшливо”, – сказав Генрік.

Країнами, які не піднесли сюрпризів, але цілком виправдали очікування, він назвав Нову Зеландію та Естонію. Про першу він сказав, що це «приголомшлива країна з чудовою їжею», а Естонію похвалив за «європейську чарівність Старого Світу скандинавських країн» за невеликої ціни.

А ось туристичним напрямкам, які мають світову репутацію курортів для багатих та райських пляжів, від цього професійного туриста дісталося. “Бора-Бора – саме переоцінене місце, яке я відвідав”, – заявив данець. За його словами, ціни там у два чи три рази вищі, ніж на Мальдівах, але особливо країни не відрізняються. Хіба що обслуговуванням — і на гірший бік. Також не порадували туриста та острови Сал у Кабо-Верде. «Це просто масовий туристичний напрямок середнього класу. І там не дуже приємна атмосфера», – запевнив турист.

Також він назвав місце із найдружнішими людьми — цією країною виявився Іран. А також місце з найкращою їжею у світі. За словами туриста, його оцінка не викликає подиву — це Італія, де можна з’їсти «дивовижну їжу за п’ять євро». Також він похвалив їжу у Південній Африці.

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