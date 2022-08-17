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У Нідерландах, перед зльотом, пасажири на мобільні телефони отримали фото авіакатастрофи

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
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В Нідерландах, через невдалий жарт, пасажира внесено до чорного списку авіакомпанії

У Нідерландах 13 серпня зняли з рейсу 18-річного юнака після того, як він відправив пасажирам фото авіакатастрофи перед зльотом. Це вже другий випадок у країні за тиждень, коли рейс затримується через розсилку пасажирам таких фотографій.

У другому випадку фотографії прийшли навіть на телефон пілота. Повідомляється, що для розсилки використовувався сервіс Apple-пристроїв AirDrop. Літак не злітав доти, доки відправник фото авіакатастрофи не зізнався у скоєному.

Авіакомпанія Transavia занесла людину, яка налякала пасажирів, до чорного списку. Схожий інцидент трапився 10 серпня і також у Нідерландах. Обидва чоловіки підозрюються у загрозах безпеці. Поліцейська служба та прокуратура проводять розслідування.

Сама програма AirDrop створювалася для обміну файлами. Передавати файли можна будь-які. Захистом буде просто відмова від приймання файлів. Програму можна налаштувати так, щоб приймати файли тільки від своїх контактів, і тоді жоден сторонній файл на телефон не прийде. Крім того, програму можна просто відключити і не користуватися ним у такі відповідальні моменти, як політ літаком.

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