7 мільйонів тюльпанів: у Нідерландах відкрився легендарний сад

Нідерланди відзначають щорічне відкриття найбільшого тюльпанового саду із сімома мільйонами квітучих рослин.

Як повідомляє Time Out, знаменитий Кекенхоф знову вітає відвідувачів, відкривши свої ворота для сезону 2024 року. Це наймасштабніший і найвідоміший квітковий фестиваль Нідерландів, який демонструє все достаток та різноманітність тюльпанів. В експозиції представлені сотні сортів тюльпанів, що загалом налічують сім мільйонів кольорів.

Фестиваль цього року розпочався 21 березня та триватиме до 12 травня. Протягом цього періоду сади відкриті для всіх охочих і відвідувачі можуть спостерігати за тим, як експозиції змінюються щотижня. Крім тюльпанів, символу Нідерландів, тут також можна побачити іриси, лілії, нарциси, орхідеї, гіацинти та інші квіти.

Кекенхоф розташований на території замку XVII століття в містечку Ліссе, що за півтори години їзди від Гааги, Харлема, Лейдена та Амстердама. 2024 року він відзначає своє 75-річчя. Сад пропонує гостям не лише милуватися квітами. На відвідувачів чекають тематичні павільйони, екскурсії на велосипедах, прогулянки човнами. Також є можливість зробити пікнік.