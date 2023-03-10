Для роботи, складання іспитів, навчання за кордоном або для загального розвитку — приводів вивчити англійську мову багато, і всі вони передбачають докладання певних зусиль та регулярність занять. Що рекомендують спеціалісти тим, хто хоче підвищити свій рівень знання англійської або засвоїти її з нуля?
9 рекомендацій для вивчення англійської мови
Кожен новий рівень потребує приблизно 200 годин навчання. Готові? Ми зібрали для вас практичні поради, які дійсно дають відчутний ефект:
- Визначте мету вивчення іноземної мови — це мотивує!
- Щодня приділяйте час заняттям або спілкуванню англійською. Регулярність у цій справі надважлива!
- Читайте мовою, яку вивчаєте. Перемкніться на англомовний інтерфейс у мобільних застосунках, підпишіться на іноземні джерела новин, почніть стежити за цікавими вам людьми, що пишуть англійською, та нарешті відкрийте для себе знайомі літературні твори в оригіналі.
- Слухайте мову, яку вивчаєте. Вашими помічниками стануть англомовні пісні та радіо, подкасти і цікаві відео на YouTube та інших відеохостингах.
- Не намагайтеся зазубрити велику кількість слів або граматику. Вам потрібні умови, за яких вивчати їх можна буде комфортно та ненав’язливо.
- Знайдіть хорошу школу або репетитора — за допомогою фахівців ваш шлях здобуття нових знань буде більш приємним та ефективним.
- Виберіть середовище, в якому зможете практикуватися в спілкуванні англійською. Найзручніше це робити під час подорожей до інших країн або спілкуючись з носіями у країні за місцем проживання.
- Виходьте за межі основного курсу чи програми навчання. Не обмежуйте себе інформацією, яку надає один викладач, — шукайте додаткові джерела знань, спілкуйтеся з носіями, знайомтеся з альтернативними методиками.
- Не бійтеся помилятися. Нехай вас не бентежить ваша ламана англійська — з часом ви почнете говорити та писати все краще. Але тільки за умови, що ви дійсно будете говорити та писати, а не мовчати.
Кінцевий результат залежить тільки від вас — самостійного виконання завдань та практики у спілкуванні. Пам’ятайте, що practice makes perfect!
Викладачі школи англійської мови https://speak-up.com.ua докладуть максимум зусиль, щоб ви могли вивчити англійську мову та отримати бажаний результат — можливість вільно спілкуватися або листуватися з робочих питань, під час навчання, подорожей тощо.