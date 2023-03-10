Для роботи, складання іспитів, навчання за кордоном або для загального розвитку — приводів вивчити англійську мову багато, і всі вони передбачають докладання певних зусиль та регулярність занять. Що рекомендують спеціалісти тим, хто хоче підвищити свій рівень знання англійської або засвоїти її з нуля?

9 рекомендацій для вивчення англійської мови

Кожен новий рівень потребує приблизно 200 годин навчання. Готові? Ми зібрали для вас практичні поради, які дійсно дають відчутний ефект:

Визначте мету вивчення іноземної мови — це мотивує! Щодня приділяйте час заняттям або спілкуванню англійською. Регулярність у цій справі надважлива! Читайте мовою, яку вивчаєте. Перемкніться на англомовний інтерфейс у мобільних застосунках, підпишіться на іноземні джерела новин, почніть стежити за цікавими вам людьми, що пишуть англійською, та нарешті відкрийте для себе знайомі літературні твори в оригіналі. Слухайте мову, яку вивчаєте. Вашими помічниками стануть англомовні пісні та радіо, подкасти і цікаві відео на YouTube та інших відеохостингах. Не намагайтеся зазубрити велику кількість слів або граматику. Вам потрібні умови, за яких вивчати їх можна буде комфортно та ненав’язливо. Знайдіть хорошу школу або репетитора — за допомогою фахівців ваш шлях здобуття нових знань буде більш приємним та ефективним. Виберіть середовище, в якому зможете практикуватися в спілкуванні англійською. Найзручніше це робити під час подорожей до інших країн або спілкуючись з носіями у країні за місцем проживання. Виходьте за межі основного курсу чи програми навчання. Не обмежуйте себе інформацією, яку надає один викладач, — шукайте додаткові джерела знань, спілкуйтеся з носіями, знайомтеся з альтернативними методиками. Не бійтеся помилятися. Нехай вас не бентежить ваша ламана англійська — з часом ви почнете говорити та писати все краще. Але тільки за умови, що ви дійсно будете говорити та писати, а не мовчати.

Кінцевий результат залежить тільки від вас — самостійного виконання завдань та практики у спілкуванні. Пам’ятайте, що practice makes perfect!

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