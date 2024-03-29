Нові правила для іноземних студентів запровадили в Австралії

Австралія оголосила про плани посилити вимоги до студентів, повідомляє Visa Guide.World.

Зміни є частиною міграційної стратегії Австралії та торкнуться всіх заявок на студентську візу, подані з 23 березня 2024 року та пізніше. Мета цієї поправки – уточнити, чи справді студент збирається до Австралії для того, щоб навчатися, чи в нього є бажання іммігрувати.

Австралійське управління з питань внутрішніх справ додатково пояснило, що заявники на студентську візу більше не зобов’язані відповідати вимогам GTE та доводити, що вони мають намір проживати в Австралії тимчасово. Вимога GS визнає, що міжнародні випускники, які відповідають критеріям можуть стати і постійними резидентами. Іноземні студенти також можуть стати частиною кваліфікованої робочої сили, допомагаючи вирішувати проблеми нестачі кадрів у країні. Ця зміна також спрямована на допомогу департаменту у виявленні нечесних туристів, які прагнуть в’їхати до Австралії зі своєю метою, подаючи заявку “на навчання”.

Щодо вимог до знання англійської мови, австралійська влада оновила їх для студентських та тимчасових віз випускників. Для тимчасової візи випускника (TGV) мінімальний бал за тестом IELTS, необхідний TGV, збільшився з 6,0 до 6,5. Крім того, кожен розділ тесту (читання, лист, розмова та прослуховування) тепер має бути пройдено на мінімальний бал 5,5. Вікно для проходження англійського тесту TGV скоротилося з 3 років до 1 року. Тепер заявники на TGV повинні пройти тест на знання англійської мови протягом року до дати подання заявки на візу.

Щодо студентських віз, влада оголосила такі оновлення:

мінімальний бал IELTS для студентської візи збільшився з 5,5 до 6;

мінімальний бал IELTS, необхідний навчання на курсах ELICOS, збільшився з 4,5 до 5,0;

не буде змін для студентів, які вивчають лише англійську мову через ELICOS;

бал IELTS залишається на рівні 5,5 для студентів авторитетних університетських програм foundation або pathway, які пропонують навчання англійській мові.

Відповідно до міграційної стратегії, зміни у вимогах до знання англійської мови для студентських віз допоможуть міжнародним студентам успішно навчатися в Австралії та підготуватися до ринку праці, якщо вони планують подавати заявку на візу випускника після завершення навчання. На січень 2024 року в Австралії перебувало понад 567 000 міжнародних студентів, що на 26 відсотків більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.