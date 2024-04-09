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Наука

Ілон Маск, космонавти та інші очевидці показали кадри повного сонячного затемнення

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Ілон Маск, космонавти та інші очевидці показали кадри повного сонячного затемнення
twitter/@Mark_SantoyoJr

8 квітня мешканці деяких країн могли спостерігати повне сонячне затемнення.

Повну фазу затемнення спостерігали жителі Мексики, Північної Америки та Канади. Часткові фази затемнення були видні у Північній Америці, а також місцями у Західній Європі та Центральній Америці.

Мешканці тих країн, де можна було спостерігати явище, щедро діляться кадрами у соціальних мережах.

Осторонь не залишився і американський мільярдер, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск.

“Було круто побачити затемнення з Остіна. Це повториться тут лише за 27 років”, – написав Маск.

Момент затемнення виявили і члени Міжнародної космічної станції, які могли спостерігати явище з орбіти Землі.

Американський актор Міша Коллінз своє відео із сонячним затемненням підписав захопленою фразою: “Ось чари цього світу!”

“Я все ще не можу повірити своїм очам, що насправді бачу це! Це неймовірно”, – написав один із користувачів мережі.

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