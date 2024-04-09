Ілон Маск, космонавти та інші очевидці показали кадри повного сонячного затемнення

8 квітня мешканці деяких країн могли спостерігати повне сонячне затемнення.
Повну фазу затемнення спостерігали жителі Мексики, Північної Америки та Канади. Часткові фази затемнення були видні у Північній Америці, а також місцями у Західній Європі та Центральній Америці.
Мешканці тих країн, де можна було спостерігати явище, щедро діляться кадрами у соціальних мережах.
Осторонь не залишився і американський мільярдер, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск.
Was cool to see the eclipse from Austin. ~27 years before it happens here again. pic.twitter.com/lYNfBIyjb5
— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2024
“Було круто побачити затемнення з Остіна. Це повториться тут лише за 27 років”, – написав Маск.
Момент затемнення виявили і члени Міжнародної космічної станції, які могли спостерігати явище з орбіти Землі.
The Exp 71 crew soared into the Moon’s shadow during the solar eclipse on Monday afternoon while working on cargo transfers, spacesuits, and science. More… https://t.co/8LXGHC95XO pic.twitter.com/kEWnOuu4zP
— International Space Station (@Space_Station) April 8, 2024
Американський актор Міша Коллінз своє відео із сонячним затемненням підписав захопленою фразою: “Ось чари цього світу!”
Behold, the magic of this world. #Eclipse2024 #Eclipse ☀️🌑 pic.twitter.com/KjD0oCIojQ
— Misha Collins (@mishacollins) April 8, 2024
“Я все ще не можу повірити своїм очам, що насправді бачу це! Це неймовірно”, – написав один із користувачів мережі.