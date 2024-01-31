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МексикаТуризм

В Мексиці наркокартелі почали перекривати туристам доступ до знаменитих пірамід

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Мексиці наркокартелі почали перекривати туристам доступ до знаменитих пірамід

Банди почали перекривати туристам доступ до знаменитих пірамід — частина екскурсійних маршрутів Мексики до руїн стародавньої цивілізації майя може бути зупинена через «розбірки» наркокартелів, що конкурують між собою. Поки що ні туристи, ні гіди «під роздачу» не потрапили, але ті, хто один раз пережив цю зустріч, не надто хочуть відвідувати цей маршрут — а у випадку туристів, і країну — ще раз.

Як пише мексиканська преса, вже закрито один із маршрутів до стародавнього міста Ящілан. Там постійна присутність озброєних людей спричинила те, що гіди просто відмовилися проводити екскурсії в цій місцевості.

Під загрозою і найвідоміша археологічна зона Лагартеро. Там кілька груп туристів потрапили на блок-пости одного з картелів, який контролює постачання наркотиків — точно на шляху до пірамід Майя. «Туристів змушують показувати документи і надавати телефон для перевірки інформації, що зберігається в ньому. Перевіряють, чи не з цього району, дивляться список ваших контактів, щоб дізнатися, чи належите ви до іншої банди», – заявив один із гідів. При цьому завжди є ризик, що щось не сподобається контролеру. Або що з’явиться інша банда і зчиниться стрілянина.

Місцеві жителі вже у паніці — вони справедливо вважають, що розгул бандитизму масово відлякає туристів. А це позбавить місцевий малий бізнес серйозної частини заробітку. Але жодних заходів поки що не вживається.

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