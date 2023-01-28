У Мексиці ухвалили один із найсуворіших у світі антитютюнових законів, який повністю забороняє куріння у всіх громадських місцях, включаючи готелі, парки та пляжі. Приклад Мексики частково слідують і в інших країнах світу.

У Мексиці заборонено курити на пляжі

У січні 2023 року Мексика повністю заборонила куріння сигарет у всіх громадських місцях, у тому числі у готелях та на пляжах. Раніше заборона куріння поширювалася лише на громадський транспорт, бари, робочі місця та ресторани.

З 15 січня уряд Мексики розширив дію законодавства, включивши до нього всі внутрішні та зовнішні громадські місця, такі як готелі, курорти, пляжі, парки та будь-які місця, де можуть збиратися діти.

Єдиним законним місцем для куріння тютюну в Мексиці є приватні будинки або приватні відкриті майданчики.

На порушників чекають серйозні штрафи. За даними Reuters, туристів, які курять, можуть бути оштрафовані на суму від 50 до 300 доларів. Тим, хто відмовиться сплачувати штраф і загасити сигарету, може загрожувати до 36 годин ув’язнення. Готелі, ресторани та бари, які дозволяють курити у своїх закладах, можуть бути оштрафовані на суму до 46 000 доларів.

Також були посилені правила щодо електронних сигарет та вейпів. Ці пристрої не можна ввозити, продавати або використовувати у громадських місцях у Мексиці.

Де ще заборонено курити у громадських місцях

Мексика не перша країна, яка запроваджує суворі заборони на паління, але перша, де він настільки тотальний. В Ірландії, Греції, Болгарії, Мальті, Іспанії та Угорщині діє повна заборона куріння у всіх закритих громадських місцях та на робочих місцях. Куріння на пляжах заборонено у Таїланді.

У грудні 2022 року законодавці Нової Зеландії проголосували за заборону продажу цигарок усім, хто народився 1 січня 2009 року чи пізніше. План поетапного припинення куріння тютюну означатиме, що мінімальний вік для покупки сигарет підвищуватиметься з кожним роком.