Медики дали поради, як відновити нюх після COVID

Втрата нюху – один із характерних симптомів ковидної хвороби. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, цей симптом називається аносмією і дуже часто зустрічається під час та після ковидної хвороби. Згідно з дослідженням 2020 року, опублікованому в журналі JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery та процитованому на сайті healthdigest.com, більшість опитаних пацієнтів втратили нюх під час хвороби, але повністю або частково відновили його протягом 4 тижнів. У деяких хворих часткова або повна втрата нюху спостерігається до 6 місяців після початку захворювання.

Важливо! Стаття інформативна. Якщо ви страждаєте від втрати нюху або іншого симптому, негайно зверніться до лікаря.

Втрата нюху – не такий невинний симптом, як здається. Відсутність нюху може негативно позначитися на якості життя. Крім втрати нюху, може призвести до депресії та смутку, втрата нюху може бути причиною переїдання або недоїдання. За даними journals.plosone.org, запах безпосередньо пов’язаний зі смаком їжі. За його відсутності людина, швидше за все, переїдає або недоїдає.

Ще одна потенційна небезпека втрати нюху – це ризик нещасних випадків будинку, які ви не зможете відчути, таких як витік газу, дим, вогонь, гнила або зіпсована їжа.

Втрата нюху – це проблема, яка, на жаль, може не зникнути протягом багато часу. Щоб спробувати відновити здатність відчувати запах навколо, ви можете спробувати деякі вправи, щоб прискорити процес одужання та змусити ваш ніс знову працювати.

Вправи для відновлення нюху

Згідно з систематичним аналізом даних 2015 року, нюх можна відновити за допомогою так званого «тренування нюху» або «тренування нюху». Доктор Дженніфер Равіс Декер з UCHealth, яку цитує healthdigest.com, сказала, що нюх пов’язаний із пам’яттю, і використання спогадів про різні запахи може змусити носа знову працювати.

Найлегше це зробити з ефірними оліями, тому що вони мають більш насичений та відчутний запах. Почати можна з традиційних ароматів, знайомих вашому мозку – евкаліпта, м’яти, лимона, троянди, гвоздики. Спогади про ці запахи, закодовані у вашому розумі, можуть допомогти вашому мозку згадати, як пахнуть ці олії, і ваш ніс знову зможе працювати.

Тримайте пляшки з ароматичними оліями всюди у вашому будинку, щоб ви могли відчувати їхній запах, проходячи повз. Наприклад, ви можете поставити банку з лавандовою олією поруч із ліжком. Таким чином, лаванда допоможе вам не тільки зняти стрес та стимулювати сон, але й відновити нюх, адже це звичний та приємний запах.

Відчуйте запах ефірних масел, як тільки прокинетеся. Це натренує ваш ніс та спровокує його знову відчути знайомі запахи.

Промивання сольовим розчином

За даними ЛОР-відділення Регіонального медичного центру в Ратленді, Великобританія, регулярне промивання носа фізіологічним розчином може прискорити відновлення нюху. Потрібна наполегливість, оскільки в деяких людей це може тривати кілька тижнів.