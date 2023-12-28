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Лікувальні трави від застуди: особливості та властивості

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Лікувальні трави від застуди: особливості та властивості

Лікувальні трави від застуди: особливості та властивості

У сезон застуд важливо підтримувати роботу імунної системи, а за наявності перших симптомів недугу розпочинати лікування. Застуду часто недооцінюють та переносять на ногах, однак без своєчасної терапії вона може спричинити ускладнення, у тому числі й запалення вух, порушення роботи серцево-судинної системи. Швидко позбутися від перших проявів захворювання та запобігти подальшому розвитку допомагають лікарські трави.

Як допомагають трави під час застуди

У лікуванні застуди використовуються лікарські збори чи окремі трави, які мають наступні властивості:

  1. підвищення імунітету — липа, ромашка, корінь лопуха;
  2. противірусні — береза, материнка, ялівець;
  3. жарознижувальні — малина, волошка, ісландський мох;
  4. потогінні — липа, малина;
  5. відхаркувальні — чебрець, материнка, подорожник;
  6. полівітамінні — кропива, смородина, плоди шипшини.

Лікувальні трави від застуди: особливості та властивості

Рослинні відвари відрізняються ефективністю та відносною безпекою у використанні. Протипоказаннями здебільшого є індивідуальна чутливість до компонентів чи алергія на пилок цих рослин. Деякі трави не можна вживати під час вагітності, тому варто проконсультуватися з лікарем.

Найефективніші трави у лікуванні застуди

Найчастіше лікарі рекомендують використовувати для лікування застуди:

  1. липу — містить біфлавоноїди, які усувають запалення та прискорюють регенерацію тканин, а також сапоніни та органічні кислоти, вони мають відхаркувальні, антисептичні та жарознижувальні властивості;
  2. чебрець — містить вітамін C, що підвищує імунітет, поліфеноли, вони усувають кашель та тимол з карвакролом, головною властивістю яких є боротьба з мікробами та токсинами;
  3. листя смородини — вітамін С та поліфенольні сполуки покращують роботу імунної системи, допомагають у боротьбі з ГРВІ та грипом, знижують температуру та сприяють виведенню мокротиння.
  4. шипшина — має унікальний склад, в якому містяться вітамін С, марганець, кальцій, антиоксиданти, лимонна та яблучна кислота, фосфор та калій, завдяки чому ефективно бореться з інфекційними захворюваннями, підвищує імунну систему, підвищує працездатність.

Відвари з лікарських рослин готують, заливаючи окропом та залишаючи на ніч, або заварюють як чай. Пропорції зазвичай вказані в інструкції про застосування та можуть відрізнятися залежно від бажаного ефекту. Щоб отримати необхідний результат, важливо притримуватися графіку лікування та пропити повний курс відварів. Трави переважно використовують у комплексній терапії, адже вони менш ефективні, порівнюючи з іншими лікарськими засобами. Якщо виникають побічні ефекти — варто припинити вживання, адже вони можуть свідчити про алергію на рослину.

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