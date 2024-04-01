Брекети або пластинка: що краще?

Деформація зубів у дітей є досить поширеною проблемою. Слід уникати думки про поганий прикус як лише естетичну неприємність, адже, крім психологічного дискомфорту, такий стан може відгукнутися в майбутньому ускладненнями для всього організму. Варто вчасно звернутися по консультацію, щоб дитячий стоматолог у разі потреби призначив лікування.

Причини викривлення зубів

Деформація зубів може виникнути в будь-якому віці. На це впливають такі чинники:

Генетика. Якщо у вашій родині прослідковується дана проблема, варто консультуватися з ортодонтом з найменшого віку.

Незбалансоване харчування. Через брак поживних речовин зуби можуть прорізатися кривими.

Неправильний прикус. Наприклад, він формується через тривале годування з пляшечки або якщо зубки ростуть швидше за щелепу.

Захворювання носоглотки. Через нежить, гайморит, аденоїдит дитина починає дихати ротом, що негативно впливає на формування зубного ряду.

Що краще: брекети або пластинка?

Кожна ортодонтична конструкція є ефективною лише у конкретних ситуаціях. Серед основних факторів, як впливають на вибір способу лікування, наступні.

Вік дитини. Пластинки на зуби ефективні приблизно до 15 років. Потім щелепа стає менш слухняною до змін, тож конструкція не чинить необхідного тиску на зуби і не може коригувати їхнє положення.

Вид патології. Пластинка може розширити щелепу та зубний ряд, проте вона не має впливу на окремі зуби. Коли потрібно саме вирівняти положення деяких елементів ряду, брекет-система набагато ефективніша.

Вартість лікування. Брекети є дорожчою конструкцією, яка потребує ретельного догляду. Також варто враховувати частоту візитів до ортодонта, адже брекети, на відміну від пластинки, неможливо коригувати власноруч.

Переваги та недоліки пластинок як методу лікування

Пластинка має низку плюсів:

Пацієнт може самостійно знімати її протягом всього процесу лікування; Зберігається візуальна привабливість, адже видима частина металевої дуги майже не помітна на зовнішній стороні зубів; Пластинки не потребують додаткового догляду, оскільки перед їжею знімаються.

А ось недоліками конструкції є:

Тривалий термін лікування через менш інтенсивний процес вирівнювання зубів. Вимога до самодисципліни. Оскільки конструкція знімається, пацієнт може забувати надягати її.

Переваги та недоліки брекетів як методу лікування

Брекети є більш дієвою конструкцією і це не єдина їх перевага:

Брекет-система не впливає на дикцію і викликає незначний дискомфорт тільки в перші кілька днів після установки. За допомогою брекет-системи можна забезпечити рух зубів у різних напрямках, що відкриває можливості для виправлення складних дефектів.

Однак і недоліки у конструкції теж присутні:

Потрібна особлива увага до гігієни рота. Пацієнтові доведеться постійно користуватися спеціальними щітками, зубною ниткою. Металева дуга залишається помітною на зубах, навіть якщо ви обрали прозорі або керамічні брекети.

Загалом, варто дослухатися до рекомендації лікаря-ортодонта, адже лише фахівець може обрати правильний спосіб виправлення конкретної проблеми.