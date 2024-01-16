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МавританіяТуризм

На Маврикії введено комендантську годину через руйнівний циклон

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Маврикії введено комендантську годину через руйнівний циклон

На Маврикій впав потужний циклон “Белаль”. На острові запроваджено комендантську годину, передає Le Mauricien.

За інформацією порталу, восьмиметрові хвилі затопили набережну столиці Маврикія Порт-Луї. Під водою також опинилися автомобілі та будівлі.

Найсильніша злива та вітер із поривами до 200 кілометрів на годину відрізали від зовнішнього світу сотні туристів. Міжнародний аеропорт припинив свою роботу.

Влада Маврикію оголосила про введення комендантської години, яка діятиме з 20:00 у понеділок до 12:00 у вівторок за місцевим часом.

Порушникам комендантської години загрожує штраф до 100 тисяч маврикійських рупій (2,3 тисячі доларів) або тюремне ув’язнення терміном до двох років. Пересуватися вулицями дозволено лише співробітникам екстрених служб та служб життєзабезпечення.

За даними видання Maurice Info, директор національної метеорологічної служби подав у відставку після стихійного лиха, яке обрушилося на острів.

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