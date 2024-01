На Маврикії введено комендантську годину через руйнівний циклон

На Маврикій впав потужний циклон “Белаль”. На острові запроваджено комендантську годину, передає Le Mauricien.

За інформацією порталу, восьмиметрові хвилі затопили набережну столиці Маврикія Порт-Луї. Під водою також опинилися автомобілі та будівлі.

