На Маврикії введено комендантську годину через руйнівний циклон

На Маврикій впав потужний циклон “Белаль”. На острові запроваджено комендантську годину, передає Le Mauricien.

За інформацією порталу, восьмиметрові хвилі затопили набережну столиці Маврикія Порт-Луї. Під водою також опинилися автомобілі та будівлі.

Lord Frost: “We must move away from the woke climate policies”. The woke climate in Mauritius today: pic.twitter.com/9k45KGDUE8 — Brendan May (@bmay) January 15, 2024

Найсильніша злива та вітер із поривами до 200 кілометрів на годину відрізали від зовнішнього світу сотні туристів. Міжнародний аеропорт припинив свою роботу.

Влада Маврикію оголосила про введення комендантської години, яка діятиме з 20:00 у понеділок до 12:00 у вівторок за місцевим часом.

Порушникам комендантської години загрожує штраф до 100 тисяч маврикійських рупій (2,3 тисячі доларів) або тюремне ув’язнення терміном до двох років. Пересуватися вулицями дозволено лише співробітникам екстрених служб та служб життєзабезпечення.

За даними видання Maurice Info, директор національної метеорологічної служби подав у відставку після стихійного лиха, яке обрушилося на острів.