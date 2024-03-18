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МароккоНаука

У Марокко знайдено найдавніші сліди людини віком 90 тисяч років

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Марокко знайдено найдавніші сліди людини віком 90 тисяч років

Дослідники виявили у Марокко унікальні сліди людини, яким близько 90 тисяч років.

Як повідомляє Times of India, це відкриття стало першою подібною знахідкою у Північній Африці та південній частині Середземномор’я. Виявлено загалом близько 85 відбитків. Залишені, мабуть, щонайменше ніж п’ятьма давніми людьми, ці сліди є свідченням минулої епохи.

На цю цінну знахідку вчені натрапили під час археологічних робіт у Марокко. Найдавніші сліди людини на пляжі тепер визнані одними з найбільших у світі, що добре збереглися. Підтверджені результати дослідження опубліковані у журналі Scientific Reports, де описується, як команда випадково виявила сліди у 2022 році.

Мунсеф Седраті, доцент з кісткової динаміки та геоморфології в Університеті Південної Бретані у Франції та провідний автор дослідження, розповів про момент відкриття:

“Під час відливу ми вирішили дослідити інший пляж на півночі і були здивовані, виявивши перший слід. Спочатку ми сумнівалися, що це слід людини, але потім знайшли решту стежки”, – зазначив він.

Використовуючи метод датування оптично стимульованою люмінесценцією, вчені встановили, що приблизно 90 тисяч років тому під час останнього льодовикового періоду група людей Homo Sapiens пройшла цим пляжем. Седраті додав, що вони провели вимірювання на місцевості, щоб визначити розміри та глибину слідів, і змогли приблизно встановити вік особин, які залишили їх, включаючи дітей, підлітків та дорослих.

Збереження стародавніх слідів пояснюється рядом факторів, у тому числі унікальним розташуванням пляжу та дією припливів.

“Особливістю є розташування пляжу на скелястій платформі з глинистими відкладеннями”, – наголосив Седраті.

Ці відкладення сприяли збереженню слідів на піщаній косі, а припливи швидко засипали пляж, що дозволило слідам так добре зберегтися.

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