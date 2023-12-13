Перша авіакомпанія вирішила заборонити безкоштовну ручну поклажу, щоб зрубати з туристів ще більше грошей. Відповідні нові правила запроваджує авіакомпанія KM Malta, реформована Air Malta, яка планує доставляти європейських туристів на курорти Мальти з 2024 року.

Як повідомляє європейська преса, у повідомленнях від нового перевізника туристи з подивом дізналися, що найдешевші економ-тарифи практично залишили без ручної поклажі. Усього перевізник запропонував чотири економ-тарифи — і лише у дорожчих, тарифах економ-плюс та економічний гнучкий, дозволено взяти з собою на борт пропонують безкоштовну ручну поклажу вагою до 10 кг.

Ті ж туристи, хто вирішив взяти базовий економ клас та просто економ-клас, з’ясують на етапі бронювання, що безкоштовній ручній поклажі їм належить всього 2 кг. 10 кг, що залишилися, вони можуть помістити тільки в багаж і тільки за додаткову плату.

Туристи, зрозуміло, незадоволені та завалили компанію відповідними відгуками. «Смішно. Вирушати навіть на вихідні з ручною поклажею в 2 кг – це нереально», – пише один турист. «Це просто шахрайство. Такий тариф потрібен тільки для того, щоб ви купилися на дешевизну, а потім з вас здеруть додаткові кошти», – пишуть користувачі.