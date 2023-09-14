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ЛівіяТуризм

Лівії загрожує масштабна епідемія після руйнівної повені

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Лівії загрожує масштабна епідемія після руйнівної повені

Повінь, яка забрала життя тисяч людей у Лівії, може мати куди більш далекосяжні наслідки, ніж вважалося раніше. Влада міста Дерни, яке виявилося практично стерто з лиця землі після удару шторму “Даніель”, попередило про епідемію, що насувається на постраждалі райони.

Прорив гребель через ураган, який спровокував масштабну повінь на північному сході Лівії, мав колосальні наслідки для країни. Внаслідок катастрофи, згідно з останніми даними, загинуло не менше 8 тисяч людей, ще понад 10 тисяч вважаються зниклими безвісти. При цьому влада вважає, що кількість жертв зростатиме – підсумкова цифра може перевищити 20 тисяч жертв.

У центрі лиха опинилося місто Дерна, яке постраждало більше за інші населені пункти. Тепер саме він може спричинити чергову трагедію.

Нині ключовою проблемою міста, окрім затоплених територій, є величезна кількість тіл загиблих мешканців. У Дерну поступово прибувають рятувальники, спрямовані іншими країнами близькосхідного регіону, а мер Абдель Манам аль-Гайті зазначає, що саме на пошуку загиблих слід зосередити зусилля на даний момент.

“Нам дійсно потрібні команди, які спеціалізуються на пошуку тіл. Я боюся, що в місті почнеться епідемія через велику кількість трупів під завалами та у воді”, – повідомив він.

Аналогічну думку висловив і керівник пошукового штабу Лютфі аль-Місраті, слова якого наводить The Guardian. “Нам потрібні мішки для тіл”, – заявив він.

Така проблема спостерігається не лише у Дерні. Емад аль-Фалах, представник однієї з гуманітарних організацій, що працюють у Бенгазі, повідомив ЗМІ: “Тіла всюди: усередині будинків, на вулицях у морі. Куди б ви не пішли, ви знайдете мертвих чоловіків, жінок та дітей. Загинули цілі родини”.

Щоб запобігти епідемії у зруйнованих населених пунктах, місцева влада змушена ховати людей у братських могилах – у таких колективних похованнях можуть бути поховані сотні жертв. У Дерні місцеві жителі закликають побудувати новий польовий шпиталь, тому що наявні лікарні давно перетворилися на імпровізовані морги.

Наразі представники світової спільноти докладають зусиль з надання допомоги Лівії. Уряд національної єдності, що базується у Тріполі, заявив, що до країни направили гуманітарні вантажі та рятувальників 12 держав. Відомо, що серед них – ОАЕ, Туреччина, Франція, Великобританія та інші.

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