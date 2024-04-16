Як обрати жіночий спортивний костюм: критерії вибору

Спорт є невід’ємною частиною життя людей, які прагнуть підтримки хорошої фізичної форми і стежать за своїм здоров’ям. І щоб досягти максимальних результатів та комфорту під час тренувань, важливо правильно обрати спортивний одяг.

Спортивні костюми для тренувань — це не просто зручний одяг для занять спортом та активного відпочинку, це стильні елементи гардеробу, які підкреслюють прихильність та прагнення до здорового способу життя. Вони забезпечують комфорт та свободу під час активних рухів, а також виглядають привабливо та модно, що важливо як на тренуваннях, так і у повсякденному житті.

Види та фасони жіночих спортивних костюмів

Існує багато різних видів жіночих спортивних костюмів, від класичних моделей до сучасних інноваційних дизайнів. Серед них:

Облягаючі комплекти для літніх тренувань або в залі. Складаються з футболки/топу та шорт/бриджів/легінсів. Вони забезпечують хорошу вентиляцію та свободу рухів. Ідеально підходять для інтенсивних тренувань, фітнесу, танців та йоги.

Світшоти/лонгсліви та широкі прямі штани підходять для занять на вулиці у прохолодну погоду. Зазвичай виконані із утеплених матеріалів із додаванням флісу, вовняних волокон.

Об’ємні худі та штани з манжетами є чудовим варіантом для пробіжок на вулиці. Моделі оверсайз на флісі — найкращий варіант для зимового сезону.

Кофти на блискавці та спорт штани на гумці зі шнурком — універсальні комплекти приталеного крою як для занять у залі, так і на вулиці. Підходять для всіх типів фігур та комфортні для бігу підтюпцем, ранкових зарядок, бойових мистецтв.

Трекінгові костюми призначені для активного відпочинку на природі, велоспорту. Зазвичай мають стійкі до зношування матеріали та багатофункціональні кишені.

Матеріали спортивних костюмів

Спортивні костюми для тренувань різного виду повинні мати одну спільну властивість — дарувати комфорт при активних рухах і дозволяти шкірі дихати. Якщо для першого випадку досить правильно підібрати фасон комплекту, то для іншого важливий правильний вибір матеріалу. Матеріал спортивних костюмів відіграє ключову роль здоров’я шкіри. Від нього залежить довговічність, повітропроникність та вологовідвідні властивості виробу. Серед популярних матеріалів виділимо:

Поліестер — легкий, зносостійкий і швидко висихаючий матеріал. Ідеально підходить для інтенсивних силових тренувань.

Дайвінг та мікродайвінг — стрейчевий сумішевий матеріал на основі еластану та віскози, стійкий до різних зовнішніх впливів, забезпечує свободу рухів та гарну посадку одягу по фігурі. Підходить для занять фітнесом, велотреком та йогою.

Віскоза виділяється універсальністю, оскільки містить у собі властивості як штучних, так і натуральних матеріалів: висока зносостійкість, стійкість до пеленгування та деформації, повітропроникність та вологовідведення. Має привабливий зовнішній вигляд.

Бавовна — натуральний матеріал, має хорошу повітропроникність, але менш ефективний у вологовідводі.

Трикотаж двунитка і в рубчик — натуральний дихаючий матеріал, добре тримає форму, приємний для шкіри, стійкий до деформації і підходить для занять як у залі, так і на вулиці.

Трикотаж на флісі використовують для пошиття костюмів, які стануть відмінним комплектом одягу для занять спортом та ранкових пробіжок на свіжому повітрі в холодну пору року.

Технології у спортивному одязі

Сучасні технології відіграють важливу роль у створенні комфортного та ефективного одягу для спорту. Серед них:

Технологія вологовідведення забезпечує відведення вологи від тіла, підтримуючи відчуття сухості та комфорту шкіри під час тренувань.

Антибактеріальне просочення на тканині запобігає розвитку бактерій та неприємного запаху.

Ультра-легкі матеріали забезпечують максимальну свободу рухів та мінімальну вагу одягу.

Розмір спортивного костюму: як підібрати

Вибір правильного розміру відіграє важливу роль у комфорті та ефективності тренувань. При виборі комплекту зверніть увагу на наступні моменти:

Розмірна сітка. Перед покупкою вивчіть розмірну сітку бренду чи магазину, оскільки розміри можуть відрізнятися залежно від виробника. Виміряйте сантиметровою стрічкою Ваші об’єми грудної клітки, плечей, стегон та талії. Зіставте із наданою розмірною сіткою комплекту. Обирайте за параметрами точних вимірів виробу, а не за маркуванням розміру на бирці. Підгін по фігурі та типу комплекції. Спорт костюм із стрейчових матеріалів повинен сидіти щільно, а з натуральних — не обтягувати фігуру та не обмежувати рухи. Примірка. Обов’язково приміряйте костюм, щоб переконатися у правильній посадці та комфорті. Комплект не повинен тиснути в плечах, грудях та на талії при нахилі вперед і піднятих руках.

Де купити спортивний костюм жіночий великого розміру?

Лекала для пошиття комплектів plus size відрізняються від стандартної градації розмірів. Тому при виборі спортивного костюма великого розміру зверніть увагу на магазини з великим асортиментом моделей батал. Багато інтернет-магазинів пропонують широкий вибір варіантів різноманітних фасонів та кольорів, що дозволяє купити спорт костюм жіночий відповідного Вам розміру, незалежно від типу комплекції, та задовольняє особисті смакові уподобання.

Правильно обраний жіночий спорт костюм допоможе досягти максимальних результатів на тренуваннях, забезпечуючи комфорт та впевненість у собі. Дотримуйтесь наших порад при виборі та насолоджуйтесь активним способом життя в стильному та функціональному одязі!