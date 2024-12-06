Мембранна куртка: Як обрати і доглядати за нею

Що таке мембранна куртка?

Мембранна куртка — це ключовий елемент туристичного спорядження, який забезпечує захист від дощу та вітру, дозволяючи тілу “дихати”. Її основна перевага — наявність технологічного шару (мембрани), що перешкоджає проникненню води, одночасно виводячи вологу від тіла. Мембранна куртка користується популярністю серед туристів, альпіністів та любителів активного відпочинку завдяки своїй функціональності та довговічності.

Мембрани виготовляють із полімерних плівок товщиною близько 0,01 мм. Їх структура має мікроскопічні отвори: вони менші за краплю води, але більші за молекулу водяної пари. Це дозволяє тканині лишатися водонепроникною, але паропроникною.

Типи мембранних курток за кількістю шарів

2-шарові (2L) Мембрана нанесена на внутрішню сторону тканини, яка доповнюється підкладкою для захисту та комфорту.

Мають більшу вагу, підходять для міста.

Приклад: Salewa Puez Clastic PTX 2L. 2.5-шарові (2.5L) До базової тканини додається захисне ламінування з внутрішньої сторони.

Найлегші, проте менш довговічні.

Іноді створюють дискомфорт при носінні на голе тіло.

Приклад: Salewa Aqua або Turbat Isla. 3-шарові (3L) Внутрішній шар додає довговічності та стійкості до екстремальних умов.

Більш важкі, але забезпечують максимальний захист.

Приклад: Turbat Alay, Salewa Ortles 3 GTX PRO.

Як зрозуміти водостійкість та паропроникність?

На одязі часто зустрічаються позначення, наприклад, 10,000/5,000.

Перша цифра — водостійкість (мм водного стовпа): 5,000 мм — базовий захист від дощу. 10,000 мм — гарний захист для мандрівок. 20,000 мм і більше — для екстремальних умов.

— водостійкість (мм водного стовпа): Друга цифра — паропроникність (грамів водяної пари/м²/24 год): Високий показник означає, що куртка краще виводить вологу.

— паропроникність (грамів водяної пари/м²/24 год):

Інший спосіб вимірювання паропроникності — RET (Resistance of Evaporation of a Textile):

0–6: екстремально висока паропроникність.

6–13: високий рівень.

13–20: середній рівень.

20: низький рівень, не рекомендований для активного руху.

Вибір мембранної куртки залежно від потреб

Для міста : 5,000–8,000 мм водостійкості, мінімальна паропроникність.

: 5,000–8,000 мм водостійкості, мінімальна паропроникність. Для подорожей у Карпатах чи Європі : 10,000/10,000 і більше.

: 10,000/10,000 і більше. Для екстремальних умов (Ісландія, Азія): 20,000 мм і більше.

Догляд за мембранною курткою

Більшість мембранних курток обробляють фабричним водовідштовхувальним просоченням (DWR), яке з часом зношується. Щоб відновити його, використовуйте спеціальні спреї.

Основні правила догляду:

Використовуйте делікатне прання без агресивних засобів.

Уникайте високих температур при сушінні.

Регулярно оновлюйте DWR для збереження водовідштовхувальних властивостей.

Мембранна куртка — це не просто елемент одягу, а інструмент для захисту в складних умовах. Обираючи куртку, враховуйте тип мембрани, водостійкість, паропроникність та умови її використання. Правильний догляд дозволить вашій куртці слугувати довгі роки, забезпечуючи комфорт і захист у будь-якій подорожі.