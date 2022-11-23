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Переночувати в справжньої в’язниці: Чим дивує туристів готель у Лієпая

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Переночувати в справжньої в'язниці: Чим дивує туристів готель у Лієпая

У цій в’язниці виявляються постояльці Karostas Cietums Hotel в Лієпая (Латвія). Ця будівля будівлі початку ХХ століття за царських часів справді була каторжною в’язницею для політв’язнів. У період СРСР тут відбували термін військові злочинці. Закрили в’язницю, до речі, зовсім недавно: 1997 року.

З того часу будівлю до ладу і не ремонтували, тож тюремні камери залишилися практично в первозданному вигляді.

До постояльців тут ставлення особливе: на вході у них забирають усі речі, перевдягають у смугасту робу арештанта та у наручниках ведуть під конвоєм у номер, тобто – у камеру. Антураж невимовний: спати доведеться на нарах при миготливій лампочці під стелею, денне світло проникає сюди тільки крізь крихітне віконце, забране ґратами. Годують тут баландою та хлібом з водою.

Усі службовці одягнені у вінтажну уніформу охоронців та шкірянки чекістів. І з постояльцями вони звертаються без будь-якої поваги, як із ув’язненими – тобто тут все по-справжньому, як у пенітенціарному закладі. Усюди тут портрети більшовицьких вождів, посуд – радянські грановані склянки, громадсько-харчові тарілки, металеві підсклянники. Загалом, все — з тієї епохи, що назавжди минула, атмосферу якої сповна відчувають гості готелю, що називається, на власній шкурі.

Ночами постояльці слухають моторошні крики інших арештантів, що благають про помилування – достеменно невідомо, відтворюють їх аудіопристрій чи це кричать живі актори. Загалом, в цьому готелі не скучиш — але й до пуття не заснеш.

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