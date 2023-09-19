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Туристів закликали припинити поїздки до Туреччини та влаштувати бойкот: заявлено про побиття, залякування та погрози

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів закликали припинити поїздки до Туреччини та влаштувати бойкот: заявлено про побиття, залякування та погрози

Бойкот із закликом: «Ми більше не їздимо до Туреччини!», – намагаються оголосити в арабських соцмережах. Причина — інцидент із кувейтським туристом у турецькому місті Трабзон.

Як повідомляють у турецьких ЗМІ, на порядку денному арабської преси та соцмереж виявився скандал, коли туриста з Кувейту побили турки, причому на очах його родини.

Як пояснюють джерела, поліція намагалася вгамувати суперечку між двома кувейтськими туристами, коли в інцидент втрутилася людина з місцевих і вдарила одного з арабів, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Зокрема, наводиться популярний вислів кувейтського бізнесмена, який заявив після цього інциденту, що вирішив продати всю свою нерухомість та бізнес у Туреччині, а заразом згорнути свої інвестиції в цю країну. «Я громадянин Кувейту, володію житловою та інвестиційною нерухомістю та маю комерційні відносини в Туреччині. Я заявляю про свій намір продати все, що я маю, і припинити всі ділові операції в цій країні, оскільки я не почуваюся в безпеці в цій країні, оскільки турки ображають арабів і народи Перської затоки, а їх насильство дійшло до публічного залякування без страху перед владою чи поваги до релігії. Раджу своїй сім’ї та близьким не їздити до Туреччини, і якнайшвидше позбутися свого майна в цій країні», – заявив він.

Багато жителів Кувейту підтримали заклик, назвавши інцидент расизмом і підливаючи мастила у вогонь коментарями на кшталт наступних: «Незважаючи на мовчання турецького уряду, ви все ще хочете поїхати до Туреччини тільки для того, щоб вас образили, побили і, можливо, вбили на очах у вашої сім’ї та друзів? Наш обов’язок — бойкотувати туризм до Туреччини та турецьких товарів, поки турки не навчаться поважати арабів», «На жаль, моя думка про те, що Туреччина небезпечна для туризму, зросла ще більше. Боже, зціли постраждалих».

У Туреччині, у свою чергу, закликали до того, що «Здоровий розум має переважати». Як заявив президент Асоціації туристичних підприємств та туристичних агентств Трабзона (TISAD) Мурат Чавга заявив, таких інцидентів раніше не траплялося в Трабзоні і не варто його розглядати як цілеспрямований напад на арабських туристів. «Цей інцидент сумний і суперечить реальному ставленню міста до наших гостей, чи то європейських туристів, місцевих туристів чи іммігрантів. У наше місто і регіон приїжджають арабські туристи з усього світу і жодного разу не стикалися з серйозними проблемами в Трабзоні. Неправильно завдавати шкоди Трабзону та регіону таким інцидентом», – сказав він.

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