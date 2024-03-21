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КореяТуризм

У Південній Кореї почали скуповувати каміння замість домашніх тварин

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Південній Кореї почали скуповувати каміння замість домашніх тварин

У Південній Кореї популярність набирає новий тренд – молоді люди в країні купують каміння замість домашніх тварин. Так вони намагаються впоратися з самотністю та вигорянням. Про це пише The Wall Street Journal.

Офісна співробітниця Ку А Ен із Сеула зізналася, що купила камінь замість домашньої тварини. 30-річна молода жінка змінила роботу та намагалася адаптуватися під нові реалії, проте ситуація виявилася для неї стресом.

Вона сказала, що не хотіла навантажувати близьких, тож купила камінь і почала з ним ділитися своїми переживаннями. Ку А Ен замінила справжнього вихованця на камені-вихованця, тому що предмет не вимагає догляду та відповідальності з її боку.

Камені-вихованці почали набирати популярності в Кореї в 2020 році під час пандемії. У соцмережах корейці ділилися фотографіями, де вигадують їм вбрання, малюють обличчя чи клеять кумедні стікери на них. Більше того, пізніше вони почали продаватись на сайтах з інструкцією з експлуатації.

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