Забобонний пасажир затримав авіарейс на чотири години в Китаї

Рейс авіакомпанії China Southern Airlines із Санії до Пекіна обернувся стомливим очікуванням для пасажирів. Його затримали більш ніж на чотири години через незвичайний інцидент: пасажир кинув монети в двигун літака.

Представники авіакомпанії China Southern Airlines у своєму офіційному аккаунаті у Weibo, популярній китайській соціальній мережі, різко засудили “таку нецивілізовану поведінку”.

За інформацією китайських державних ЗМІ, причину затримки рейсу пасажирам оголосили після тривалого очікування. На кадрах, що вони опублікували, видно, як стюардеса допитує пасажира. Він зізнається, що кинув у двигун “три-п’ять монет на удачу”.

Техніка довелося ретельно перевіряти літак знову. Авіакомпанія підтвердила, що у двигуні знайшли монети, але не уточнила точну кількість.

В авіакомпанії наголосили, що кидати предмети у механізми літака дуже небезпечно. “Це становить серйозну загрозу авіаційній безпеці і буде покарано”, – наголосили там.

2021 року в Китаї пасажир також кидав монети у двигун, оскільки вважав, що це принесе удачу. Рейс мав перевезти 148 пасажирів із Вейфану до Хайкоу. Працівникам аеропорту вдалося помітити це до зльоту літака: вони побачили на злітно-посадковій смузі кілька монет і повідомили екіпажу про потенційну небезпеку, що призвело до скасування рейсу.