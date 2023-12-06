У Китаї турист стрибнув із найвищої у світі тарзанки та загинув

У Китаї японський турист помер невдовзі після стрибка з однією з найвищих у світі тарзанок. Про це повідомляє видання Metro.

56-річний чоловік, який стрибнув з 233-метрової платформи вежі Макао минулого неділі, відразу після екстремального стрибка поскаржився на задишку і знепритомнів. Коли на місце НП прибули медики, він уже не дихав, при цьому жодних зовнішніх ушкоджень у чоловіка лікарі не виявили.

Інцидент стався на платформі, що належить Skypark by AJ Hackett, організації, що спеціалізується на різних екстремальних заходах, включаючи стрибки з тарзанки у різних напрямках, включаючи Францію, Сінгапур та Австралію. За можливість зробити стрибок з тарзанки з платформи вежі Макао Skypark, побудованої в 1998 році на зразок Скайтауера в Окленді, туристи платять суму, рівну понад $400.

«Під час вчорашнього (3 грудня) інциденту турист дотримувався всіх вимог безпеки, перш ніж взяти участь в атракціоні банджі-джампінг. Коли наші співробітники отримали повідомлення про те, що він почував себе погано після приземлення, вони негайно надали першу допомогу і звернулися за допомогою до влади. Компанія співпрацює з відповідними державними відомствами», – йшлося в офіційному повідомленні компанії.

Башта Макао – одне з найпопулярніших місць для стрибків на тарзанці серед любителів гострих відчуттів. Платформа башти є другою за висотою у світі, поступаючись лише тарзанці скляного мосту Чжанцзяцзе, який також розташованій у Китаї. За даними компанії, за більш ніж 30 років роботи Skypark було здійснено понад 4 млн стрибків – так організатор наголошував на своєму «ідеальному показнику безпеки». На сайті організації стверджується, що Skypark працює для запобігання нещасним випадкам та випадкам поганого самопочуття через ефективне управління ризиками та інформування про небезпеки. Уточнювалося, що клієнти повинні повідомляти персонал про будь-які наявні захворювання. До них відносяться захворювання серця, високий артеріальний тиск, діабет чи перенесені операції. Розслідування події продовжується.