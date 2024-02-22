У Китаї температура повітря опустилася до -50 °C за дві доби

Як повідомляє Reuters, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході Китаю різко похолодало: температура повітря з +1.6 °C опустилася до -52.3 °C за дві доби. Це стало температурним рекордом за всю історію метеоспостережень.

Першими жертвами негоди стали пернаті: на одному з озер у лід умерзли одразу тисячі птахів.

За даними Міністерства транспорту КНР, у провінціях Внутрішня Монголія, Ляонін, Цзилінь та Хейлунцзян уже перекрито 43 ділянки доріг.

У Національній метеослужбі попередили, що сильні морози в країні продовжаться до 22 лютого. Крім того, похолодання можуть прийти до північно-східного Китаю, центральної провінції Хубей і Хунань на півдні.