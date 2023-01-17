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У Китаї стартував найбільший фестиваль ліхтариків

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Китаї стартував найбільший фестиваль ліхтариків

У китайському місті Шеньян відкрили найбільший фестиваль ліхтариків.

Відвідувачі можуть насолодитися фантастичним світом від стародавніх божеств, храмів, міфологічних істот до сучасних зображень, таких як космічні кораблі та галактики.

Найдовший ліхтар 28 метрів.

Для китайців типово відвідувати такі фестивалі напередодні Нового року за місячним календарем. 22 січня китайці зустрінуть рік Чорного водяного кролика

Вперше після трьох років жорстких заходів проти ковіда вони подорожують без обмежень і готуються до справжніх урочистостей, пише БНТ.

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