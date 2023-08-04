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Названі найбільші готельні мережі у світі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названі найбільші готельні мережі у світі

Найбільші готельні мережі у світі оголосила іноземна преса. На першому місці опинився Marriott з 8082 об’єктами у різних країнах світу та загальною кількістю 1 491 191 номерів у цих об’єктах. На другому місці китайська мережа Jing Jiang, хоча загальна кількість готелів у них більше – 12359.

Загалом у списку шість готельних мереж із США, дві з Китаю, також взяла участь Франція. Причому китайські готельні мережі, які донедавна були наприкінці списку, тепер складають три з топ-10. А от турецькі готелі не піднялися вище за другу сотню.

Повністю топ-10 виглядає так:

  1. Marriott США
  2. Jin Jiang Китай
  3. Hilton США
  4. IHG США
  5. Wyndham США
  6. Accor Франція
  7. World Group Китай
  8. Choice США
  9. BTG Китай
  10. BWH США
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