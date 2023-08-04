Названі найбільші готельні мережі у світі

Найбільші готельні мережі у світі оголосила іноземна преса. На першому місці опинився Marriott з 8082 об’єктами у різних країнах світу та загальною кількістю 1 491 191 номерів у цих об’єктах. На другому місці китайська мережа Jing Jiang, хоча загальна кількість готелів у них більше – 12359.

Загалом у списку шість готельних мереж із США, дві з Китаю, також взяла участь Франція. Причому китайські готельні мережі, які донедавна були наприкінці списку, тепер складають три з топ-10. А от турецькі готелі не піднялися вище за другу сотню.

Повністю топ-10 виглядає так:

Marriott США Jin Jiang Китай Hilton США IHG США Wyndham США Accor Франція World Group Китай Choice США BTG Китай BWH США