Названі найбільші готельні мережі у світі

Найбільші готельні мережі у світі оголосила іноземна преса. На першому місці опинився Marriott з 8082 об’єктами у різних країнах світу та загальною кількістю 1 491 191 номерів у цих об’єктах. На другому місці китайська мережа Jing Jiang, хоча загальна кількість готелів у них більше – 12359.
Загалом у списку шість готельних мереж із США, дві з Китаю, також взяла участь Франція. Причому китайські готельні мережі, які донедавна були наприкінці списку, тепер складають три з топ-10. А от турецькі готелі не піднялися вище за другу сотню.
Повністю топ-10 виглядає так:
- Marriott США
- Jin Jiang Китай
- Hilton США
- IHG США
- Wyndham США
- Accor Франція
- World Group Китай
- Choice США
- BTG Китай
- BWH США