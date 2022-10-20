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КіпрТуризм

Іноземний турпотік на Кіпр виріс майже вдвічі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Іноземний турпотік на Кіпр виріс майже вдвічі

Як повідомляє газета Тornos News з посиланням на Cystat, іноземний турпотік на Кіпр з січня по вересень 2022 року зріс майже вдвічі щодо такого ж періоду минулого року. При цьому він ще відстає від показників докризового 2019 року — на 28%.

За дев’ять місяців з початку року Кіпр прийняв 2,54 млн туристів. Лише у вересні турпотік на острів становив 413 400 осіб, на 21.9% більше, ніж за такий самий період роком раніше.

Найчастіше Кіпр відвідували туристи з Великобританії (41.1% від загального турпотоку), а також із Ізраїлю, Польщі, Німеччини, Греції та Швеції.

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