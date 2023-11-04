Як зняти ідеальний кадр: історії відомих світових фотографів

Іноді для створення ідеального кадру потрібна синергія двох елементів: Енергії спорту та краси природи. Найкращі фотографи найпрестижнішого на планеті конкурсу спортивної фотографії на відкритому повітрі Red Bull Illume розповідають, де і як упіймали «той самий момент». Передаємо їм слово.

Швейцарія, фотограф Аді Гайзеггер

Атлет Міхаель Маурер

Ідея зняти параплан, що відбивається у водній гладі озера в обіймах гір, переслідувала мене дуже давно. Але втілити задумане в реальність не так просто. У високогір’ї дні зі слабким вітром — велика рідкість, а можливість зробити «той самий» кадр у потрібний час у потрібному місці — зовсім одна на мільйон.

На пошук красивого місця з відповідним освітленням та простором для польоту ми вбили не один день. Удача посміхнулася нам недалеко від Інтерлакена, серед швейцарських Альп: гірське озеро під Лобхернером у Бернському Оберланді виявилося тією ідеальною точкою.

Після підйому на висоту майже 1000 метрів з важким фотообладнанням у нас залишалося дуже мало часу, щоб сфотографувати параплан, дзеркальну гладь озера та промені західного сонця в одному кадрі.

Час минав на хвилини, а ще треба було знайти цікавий ракурс. Я мало не помер від щастя, коли Мічі (Міхаель Маурер. — МТ) ідеально вдало завис над водою. Кадр був зроблений тієї ж миті, а коли ми побачили результат на екрані камери, то не змогли стримати сльози радості. Це було незабутньо.

Франція, фотограф Антуан Меснаж

Атлет Хаель Сома

Пошук цього інопланетного ландшафту на хребті Ле Періад у долині Шамоні та встановлення 60-метрового слеклайну на висоті 700 метрів зайняли у нас три непрості дні.

Але яке ж це було чудове видовище, коли Хаель ширяв у порожнечі між двома скелястими гігантами, а під ним іскрилися замерзлі у вічності льоди Мер-де-Глас. У цьому було щось одночасно і лякаюче, і захоплююче дух.

Додайте до цієї картини фантастичний захід сонця, який зробив кадр ще більш неймовірним. Для мене ця фотографія – нагадування про те, наскільки емоційно сильним може бути прожитий момент.

Мексика, фотограф Петро Полач

Атлет Давид Душек

Я зробив цей знімок під час нашого занурення в печеру Оточ-Ха на півночі півострова Юкатан. На його поверхні немає річок, і вода тече по підземному лабіринту печер завдовжки сотні кілометрів. Кожна з них має свій характер і вигляд, починаючи від сталактитового декору і закінчуючи кольором стін.

На цьому знімку я показав підземне царство, схоже на блакитне око, що невпинно стежить за кожним, хто ризикне порушити спокій цих вод.

Щоб розкрити всю магію місця, що ховається в темряві, мені знадобилося п’ять водолазних спалахів: два я закріпив на корпусі камери і три зовнішні встановив усередині печери. Зізнаюся, це було нелегко, але воно того варте!

Канада, фотограф Марк Маккей

Атлет Джексон Голдстоун

Природа завжди була головним джерелом натхнення. Зима у Британській Колумбії – подарунок долі. На півночі, в Уістлері, завжди багато снігу, а на півдні, всього за 40 хвилин їзди від Сквоміша, м’якша температура — ідеальні умови для маунтінбайкінгу.

Цей знімок я зробив саме там. Мене надихнув незвично зелений ліс, схожий на джунглі, що ніби ожив після зимових дощів. Смішно, що це був лише пробний кадр — через кілька днів опадів земля між трамплінами розмокла, і зняти всю трасу, як ми планували спочатку, не вийшло.

Але в результаті знімок вийшов вдалим — я зміг передати велич обох його героїв: лісу та Джексона.

Австралія, фотограф Каміль Сустяк

Атлет Даг Макконнелл

Цей знімок Дага був зроблений у Національному парку Грампіанс незадовго до того, як із заходу налетів сильний шторм. З погляду фотографії більша частина дня була досить нудною: похмура погода, яка не дає жодного цікавого освітлення, яке могло б хоч якось пожвавити кадр і додати йому потрібної динаміки та драми.

Ближче до кінця дня я більше не міг чекати на милість від погоди і вирішив працювати з тим, що є. Я підтягнувся до Дага на мотузці, і виявилося, що це було правильним рішенням, прийнятим дуже вчасно: буквально на пару миттєвостей хмари раптово прочинилися і пропустили кілька сонячних променів, які ідеально підсвітили скелю та навколишній пейзаж. Настрій кадру у результаті вийшов просто фантастичним.