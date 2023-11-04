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Як зняти ідеальний кадр: історії відомих світових фотографів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Як зняти ідеальний кадр: історії відомих світових фотографів
RED BULL ILLUME

Іноді для створення ідеального кадру потрібна синергія двох елементів: Енергії спорту та краси природи. Найкращі фотографи найпрестижнішого на планеті конкурсу спортивної фотографії на відкритому повітрі Red Bull Illume розповідають, де і як упіймали «той самий момент». Передаємо їм слово.

Швейцарія, фотограф Аді Гайзеггер

Атлет Міхаель Маурер

Як зняти ідеальний кадр: історії відомих світових фотографів
RED BULL ILLUME

Ідея зняти параплан, що відбивається у водній гладі озера в обіймах гір, переслідувала мене дуже давно. Але втілити задумане в реальність не так просто. У високогір’ї дні зі слабким вітром — велика рідкість, а можливість зробити «той самий» кадр у потрібний час у потрібному місці — зовсім одна на мільйон.

На пошук красивого місця з відповідним освітленням та простором для польоту ми вбили не один день. Удача посміхнулася нам недалеко від Інтерлакена, серед швейцарських Альп: гірське озеро під Лобхернером у Бернському Оберланді виявилося тією ідеальною точкою.

Після підйому на висоту майже 1000 метрів з важким фотообладнанням у нас залишалося дуже мало часу, щоб сфотографувати параплан, дзеркальну гладь озера та промені західного сонця в одному кадрі.

Час минав на хвилини, а ще треба було знайти цікавий ракурс. Я мало не помер від щастя, коли Мічі (Міхаель Маурер. — МТ) ідеально вдало завис над водою. Кадр був зроблений тієї ж миті, а коли ми побачили результат на екрані камери, то не змогли стримати сльози радості. Це було незабутньо.

Франція, фотограф Антуан Меснаж

Атлет Хаель Сома

Як зняти ідеальний кадр: історії відомих світових фотографів
RED BULL ILLUME

Пошук цього інопланетного ландшафту на хребті Ле Періад у долині Шамоні та встановлення 60-метрового слеклайну на висоті 700 метрів зайняли у нас три непрості дні.

Але яке ж це було чудове видовище, коли Хаель ширяв у порожнечі між двома скелястими гігантами, а під ним іскрилися замерзлі у вічності льоди Мер-де-Глас. У цьому було щось одночасно і лякаюче, і захоплююче дух.

Додайте до цієї картини фантастичний захід сонця, який зробив кадр ще більш неймовірним. Для мене ця фотографія – нагадування про те, наскільки емоційно сильним може бути прожитий момент.

Мексика, фотограф Петро Полач

Атлет Давид Душек

Як зняти ідеальний кадр: історії відомих світових фотографів
RED BULL ILLUME

Я зробив цей знімок під час нашого занурення в печеру Оточ-Ха на півночі півострова Юкатан. На його поверхні немає річок, і вода тече по підземному лабіринту печер завдовжки сотні кілометрів. Кожна з них має свій характер і вигляд, починаючи від сталактитового декору і закінчуючи кольором стін.

На цьому знімку я показав підземне царство, схоже на блакитне око, що невпинно стежить за кожним, хто ризикне порушити спокій цих вод.

Щоб розкрити всю магію місця, що ховається в темряві, мені знадобилося п’ять водолазних спалахів: два я закріпив на корпусі камери і три зовнішні встановив усередині печери. Зізнаюся, це було нелегко, але воно того варте!

Канада, фотограф Марк Маккей

Атлет Джексон Голдстоун

Як зняти ідеальний кадр: історії відомих світових фотографів
RED BULL ILLUME

Природа завжди була головним джерелом натхнення. Зима у Британській Колумбії – подарунок долі. На півночі, в Уістлері, завжди багато снігу, а на півдні, всього за 40 хвилин їзди від Сквоміша, м’якша температура — ідеальні умови для маунтінбайкінгу.

Цей знімок я зробив саме там. Мене надихнув незвично зелений ліс, схожий на джунглі, що ніби ожив після зимових дощів. Смішно, що це був лише пробний кадр — через кілька днів опадів земля між трамплінами розмокла, і зняти всю трасу, як ми планували спочатку, не вийшло.

Але в результаті знімок вийшов вдалим — я зміг передати велич обох його героїв: лісу та Джексона.

Австралія, фотограф Каміль Сустяк

Атлет Даг Макконнелл

Як зняти ідеальний кадр: історії відомих світових фотографів
RED BULL ILLUME

Цей знімок Дага був зроблений у Національному парку Грампіанс незадовго до того, як із заходу налетів сильний шторм. З погляду фотографії більша частина дня була досить нудною: похмура погода, яка не дає жодного цікавого освітлення, яке могло б хоч якось пожвавити кадр і додати йому потрібної динаміки та драми.

Ближче до кінця дня я більше не міг чекати на милість від погоди і вирішив працювати з тим, що є. Я підтягнувся до Дага на мотузці, і виявилося, що це було правильним рішенням, прийнятим дуже вчасно: буквально на пару миттєвостей хмари раптово прочинилися і пропустили кілька сонячних променів, які ідеально підсвітили скелю та навколишній пейзаж. Настрій кадру у результаті вийшов просто фантастичним.

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