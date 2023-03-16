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КанадаТуризм

40 років у неволі: помер самий одинокий кит у світі

Це була остання косатка, що живе в океанаріумі.

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
40 років у неволі: помер найодинокіший кит у світі

У Канаді у віці 47 років померла косатка на прізвисько Кітті. Останні чотири десятиліття тварина утримувалась у тематичному парку Marineland у Онтаріо.

Косатку спіймали в ісландських водах 1979 року. Кілька років Кітті прожила в океанаріумі разом з іншою косатою — Кейко, яка стала зіркою після фільму “Звільніть Віллі”. Кейко померла майже 20 років тому.

Проєкт „Китовий заповідник“ називав Кітті „самим самотнім китом у світі“. За час утримання у парку розваг Marineland косатка народила п’ятьох телят, проте всі померли у молодому віці. З 2011 року Кітті жила одна, але про це стало відомо лише нещодавно після опублікування фото з дрону, на якому тварина плаває на самоті.

Офіційна причина смерті кита невідома, хоча організація захисту прав тварин Whale Sanctuary Project стверджує, що Кітті померла від бактеріальної інфекції. Косатки, що містяться в неволі, схильні до підвищеного ризику смерті від патогенних інфекцій.

Борці за права тварин роками закликали до того, щоб Кітті та інших китів, що містяться в неволі, перевели до відповідного закладу для літніх китоподібних, щоб вони могли жити вільніше. У Канаді в 2019 році ухвалили закон, що передбачає кримінальну відповідальність за утримання та розведення китів, дельфінів та морських свиней у неволі. Однак для морських ссавців, які вже перебувають у неволі, зробили виняток, і Кітті залишилася в океанаріумі, пише IFL Science.

Косатки — одні із найсоціальніших тварин на планеті. Вони живуть у зграях, де панує матріархат, всі члени дуже прив’язані один до одного, а молоді та здорові дбають про старих та хворих. Також косатки розробили різні стратегії полювання на різних тваринах.

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